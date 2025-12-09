23:01Επίσκεψη αλληλεγγύης στο μπλόκο της Νίκαιας από τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής και Εστίασης Λάρισας (ΦΩΤΟ)
22:42Μεγάλη άνοδος για τις δυνάμεις της ΔΑΣ στις αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Τρικάλων
22:31Ερώτηση ΚΚΕ: Να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές σε Ήπειρο και Κέρκυρα που επλήγησαν από την κακοκαιρία
22:19Ηλεία: Αποκλεισμός των διοδίων του Πύργου από τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους (ΦΩΤΟ)
22:12ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»: Προετοιμάζουν την 48ωρη απεργία στα Φορτηγά Οχηματαγωγά πλοία (ΦΩΤΟ)
