Τρίτη 9 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 5
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Απεργιακές συγκεντρώσεις
  • Αθήνα, 11 π.μ. πλατεία Κάνιγγος
  • Πάτρα, 10.30 π.μ. ΕΦΚΑ (Γούναρη & Κορίνθου)
  • Αγρίνιο, 10.30 π.μ. ΕΦΚΑ (Εθνική Οδός)
  • Αργοστόλι, 11 π.μ. ΕΦΚΑ
  • Ηράκλειο, 10 π.μ. Εργατικό Κέντρο
  • Καρδίτσα, 10 π.μ. Alpha Bank
  • Λάρισα, 10.30 π.μ. πλατεία Τάκη Γαργαλιάνου
  • Σάμος (Καρλόβασι), 11 π.μ. γραφεία Σωματείου Οικοδόμων
  • Χανιά, 10 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας
    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
