ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

Να σταματήσει τώρα η μεταφορά πολεμικού υλικού από τα Ro-Ro

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά Σωματεία «ΠΕΜΕΝ» και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» από τη Δευτέρα 15 Δεκέμβρη και ώρα 6 π.μ. έως την ίδια ώρα της Τετάρτης 17 Δεκέμβρη δηλώνοντας ξεκάθαρα πως δεν θα επιτρέψουν τα Φορτηγά Οχηματαγωγά πλοία (Ro-Ro) να μεταφέρουν πολεμικό υλικό, διεκδικώντας παράλληλα πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.

Στην κοινή τους ανακοίνωση καταγγέλλουν τις απαράδεκτες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται, με την εντατικοποίηση να βαράει «κόκκινο», ενώ δεν λείπουν τα εργοδοτικά εγκλήματα εξαιτίας της απουσίας μέτρων υγείας και ασφάλειας.

Τα Σωματεία σημειώνουν ότι σαν να μην φτάνει το ζεστό χρήμα των δεκάδων δισ. ευρώ στην πολεμική οικονομία που μοιράζει η κυβέρνηση, «βάζουν τα Φορτηγά Οχηματαγωγά πλοία (Ro-Ro) να μεταφέρουν πολεμικό υλικό, σε μια περίοδο που η περιοχή μας θυμίζει μπαρουταποθήκη. Μετατρέπουν δηλαδή τα ίδια τα πλοία που δουλεύουμε σε πλωτούς στόχους, σε ενδεχόμενο κλιμάκωσης των πολεμικών συγκρούσεων».

Αναδεικνύουν ότι «οι εφοπλιστές τσεπώνουν εκατομμύρια από το πολεμικό αλισβερίσι, την ίδια ώρα που εμείς, μέσα στα ανεπαρκώς στελεχωμένα και υποσυντήρητα πλοία τους, δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε στα σπίτια μας αρτιμελείς», αναφέρουν ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ξεχωρίζοντας ως ουσιαστικό ζήτημα την επαρκή στελέχωση των πλοίων, «για την υπεράσπιση της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής». Γιατί, όπως εξηγούν, «είναι ακραία επικίνδυνο να κάνει βάρδια ένας άνθρωπος μόνος του στο μηχανοστάσιο, γιατί αν του συμβεί οτιδήποτε, θα τον βρουν όταν θα κατεβεί η σκάντζα του».

Παράλληλα καταγγέλλουν τον ρόλο πλειοψηφίας της Διοίκησης της ΠΝΟ, που ως μακρύ χέρι των εφοπλιστών, μέσα από τους «κοινωνικούς διαλόγους» σπέρνει την ηττοπάθεια και την υποχώρηση.

Τα Σωματεία απαιτούν να σταματήσει τώρα η μεταφορά πολεμικού υλικού από τα Ro-Ro, αλλά και συνθέσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Αύξηση της σύνθεσης στα μηχανοστάσια, ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, για αξιοπρεπή ενδιαίτηση. Το επίδομα υδραυλικών εργασιών να επεκταθεί σε όλο το πλήρωμα του μηχανοστασίου, καταβολή επιδόματος μεταφοράς επικίνδυνου φορτίου στα δρομολογημένα Ro-Ro, για όλες τις ειδικότητες των ναυτεργατών και κατοχύρωσή του στη ΣΣΕ Ακτοπλοΐας.