39ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

Η ενίσχυση της ΔΑΣ θα δώσει ανάσα, πραγματική ελπίδα και προοπτική στους αγώνες

RIZOSPASTIS

Ξεκινάει αύριο το 39ο Τακτικό Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ (10 - 12 Δεκέμβρη), της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στο Δημόσιο, με τη ΔΑΣ να αναδεικνύει την ανάγκη αλλαγής των συσχετισμών μέσα από την αποφασιστική ενίσχυσή της, η οποία μπορεί να ανοίξει δρόμο για κλιμάκωση του αγωνιστικού βηματισμού, για συντονισμένη δράση και οργάνωση της πάλης των εργαζομένων με επίκεντρο τις ανάγκες και τα σύγχρονα δικαιώματά τους.

Ο «Ριζοσπάστης» φιλοξενεί σήμερα τις δηλώσεις τεσσάρων συνδικαλιστών της ΔΑΣ: Της Βέτας Πανουτσάκου, προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας και μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, του Γιάννη Γαλανόπουλου, προέδρου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών, του Βασίλη Γκιτάκου, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ - ΟΤΑ και προέδρου του Σωματείου Οδηγών - Μηχανικών - Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά, και του Γιώργου Μανουσάκη, νοσηλευτή, εκλεγμένου αντιπροσώπου της ΠΟΕΔΗΝ και προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Η ενίσχυση της ΔΑΣ θα δώσει ανάσα και προοπτική

Η Βέτα Πανουτσάκου σημειώνει πως η αλλαγή των συσχετισμών με την αποφασιστική ενίσχυση των δυνάμεων της ΔΑΣ και στην ΑΔΕΔΥ μπορεί να δώσει ανάσα, πραγματική ελπίδα και προοπτική στους αγώνες που έρχονται. «Να ανοίξει δρόμο για αγωνιστικές αποφάσεις και συντονισμένες πρωτοβουλίες, όπου με την πάλη μας θα βάλουμε στο επίκεντρο τις ανάγκες μας και την προοπτική της ζωή μας.

Θέλουμε να ενισχυθεί η φωνή των εργαζομένων, να μπουν όλο και πιο πολλά Σωματεία και Ομοσπονδίες του δημόσιου τομέα στον δρόμο του αγώνα, της διεκδίκησης, κόντρα στη λογική των αυταπατών ότι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης θα φέρει εκτός από κέρδη στις τσέπες των λίγων και ευημερία στο λαό. Κόντρα στη λογική της αναμονής κάποιων "σωτήρων", που πάντα διαψεύδουν τις ελπίδες και υλοποιούν αντεργατικές - αντιλαϊκές πολιτικές.

Ακολουθούμε τον δρόμο που έχουν ανοίξει Σωματεία και Ομοσπονδίες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που κέρδισαν μάχες, που υπογράψανε Συλλογικές Συμβάσεις, που στάθηκαν απέναντι σε διώξεις εργαζομένων, που αντιμετώπισαν τον αυταρχισμό, που τσαλαπάτησαν αντεργατικούς νόμους και απαγορεύσεις, που αφήσανε στα χαρτιά τούς αντιαπεργιακούς νόμους όλων των κυβερνήσεων.

Παλεύουμε για ένα κίνημα που θα βάλει εμπόδια στις επιδιώξεις του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του, θα καταστήσει αντεργατικούς νόμους ανενεργούς και θα εμπνεύσει νέους εργαζόμενους να μπουν στη μάχη. Με χειραφέτηση των εργαζομένων, με μαζικοποίηση της δράσης Σωματείων και Ομοσπονδιών.

Απευθυνόμαστε σε κάθε εργαζόμενο που δεν ανέχεται να του κλέβουν το παρόν, που δεν δέχεται να βάζουν ταφόπλακα στο μέλλον το δικό του, των παιδιών του, των εργαζομένων και του λαού, που αγωνιά για το αύριο, του απλώνουμε το χέρι και τον καλούμε να πάρει την υπόθεση της ανασύνταξης του κινήματος στα χέρια του, να ενισχύσει τις δυνάμεις της ΔΑΣ. Να γυρίσει την πλάτη σε όλους όσοι συνέβαλαν να χαθεί πολύτιμος χρόνος και να είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, σε όλους όσοι αξιοποιούν τα συνέδρια για να πιάσουν καρέκλα για την πάρτη τους, για να την εξαργυρώσουν στις κυβερνήσεις τους και στα θεσμικά τους όργανα, για να ενισχύσουν την πολιτική της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας, τα "θέλω" κράτους και εργοδοτών».

Για να πάψει η ΑΔΕΔΥ να είναι βολικός συνομιλητής των κυβερνήσεων

Ο Γιάννης Γαλανόπουλος τονίζει ότι «ιδιαίτερη βαρύτητα στο Συνέδριο θα έχουν η ποιότητα της συζήτησης που θα αναπτυχθεί και οι αποφάσεις που θα πάρει, ως το κορυφαίο όργανο, που θα κληθεί να δώσει το στίγμα της επόμενης τριετίας, για το πώς και σε ποια κατεύθυνση θα οργανωθεί ο αγώνας των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Μεγάλη σημασία έχει και ο συσχετισμός που θα διαμορφωθεί στο επόμενο Γενικό Συμβούλιο. Είναι κρίσιμο ζήτημα η ενίσχυση των ταξικών δυνάμεων, που θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και ανάπτυξη αγώνων.

Η άποψη ότι μπορούμε να πετύχουμε βάζοντας το κίνημα και τα όργανά του να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης για κυβερνητική εναλλαγή είναι αδιέξοδη. Την πληρώνουμε και την πληρώσαμε χρόνια πριν. Η κυβερνητική πολιτική που εφαρμόζεται και εφαρμόστηκε είναι αντιλαϊκή όποιο περιτύλιγμα κι αν έχει - μπλε, πράσινο, ροζ ή άλλο.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί γυρίσαμε σελίδα εδώ και κάποια χρόνια, επαναφέροντας την ΟΕΝΓΕ ως εκφραστή των αναγκών των νοσοκομειακών γιατρών, διεκδικητή των δικαιωμάτων του κλάδου, και πάντως όχι χειροκροτητή της κυβερνητικής πολιτικής, ούτε βαστάζο και υποστηρικτή της επόμενης, δήθεν εναλλακτικής κυβερνητικής διαχείρισης. Αυτά τα ζήσαμε και τα απορρίψαμε. Βάλαμε στο επίκεντρο την αντιπαράθεση με την κυβερνητική πολιτική και καλέσαμε τους γιατρούς να βγάλουν συμπεράσματα, να βγουν στον δρόμο του αγώνα, να διεκδικήσουν και να πετύχουν πράγματα. Από τα πιο μικρά μέχρι και τα πιο μεγάλα, δεν αφήσαμε κανένα πρόβλημα χωρίς αγώνα και δράση.

Η αυτοτελής φορολόγηση των πρόσθετων εφημεριών, για παράδειγμα, είναι ένα μέτρο που αφήνει στην τσέπη των συναδέλφων αρκετά σημαντική χρηματική ενίσχυση, που πριν την έπαιρνε πίσω η εφορία. Δεν περιμέναμε να αλλάξει καμία κυβέρνηση για να μας το δώσει. Πιέσαμε, αγωνιστήκαμε, τους αναγκάσαμε. Γιατί αρνούμαστε να συμβιβαστούμε με τον "ρεαλισμό" της "δημοσιονομικής αντοχής της οικονομίας" την ώρα που τεράστια ποσά διοχετεύονται σε άλλους σκοπούς, όπως οι πολεμικοί εξοπλισμοί, χωρίς κανένα όριο. Γι' αυτόν τον λόγο ο υπουργός Υγείας αρνείται να συναντήσει την ηγεσία της ΟΕΝΓΕ, τις δυνάμεις της ΔΗΠΑΚ και της ΔΑΣ κατ' επέκταση, ενώ κερνάει γλυκά τους βολικούς συνομιλητές της, ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ στην ΠΟΕΔΗΝ, και συνομιλεί μαζί τους εν μέσω αμοιβαίων φιλοφρονήσεων.

Η ΑΔΕΔΥ πρέπει να πάψει να είναι βολικός συνομιλητής και να γίνει γνήσιος διεκδικητής των δικαιωμάτων των εργαζομένων, οργανωτής της πάλης που θα βάζει στο στόχο την αντιλαϊκή πολιτική, ανεξαρτήτως κόμματος ή κυβερνητικού σχήματος που την εφαρμόζει.

Αυτό μπορεί να γίνει με την περαιτέρω ενίσχυση της ΔΑΣ. Να στηρίξουμε όλοι τα ψηφοδέλτια της ΔΑΣ στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, για να κάνει τη διαφορά».

Στηρίζουμε - ψηφίζουμε ΔΑΣ

Ο Βασίλης Γκιτάκος επισημαίνει ότι το Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ δεν πραγματοποιείται στο κενό. Και εξηγεί: «Η στροφή της χώρας στην πολεμική οικονομία, για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και λοιπών, φέρνει ακόμα πιο βαρύ αποτύπωμα στους εργαζόμενους και στον λαό.

Πλάτη σ' αυτές τις πολιτικές συνεχίζουν να βάζουν οι πλειοψηφικές ηγεσίες των συνδικαλιστικών παρατάξεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του όλου ΣΥΡΙΖΑ στην ΑΔΕΔΥ. Είναι οι ίδιες ηγεσίες που υποβαθμίζουν την αγωνιστική δράση, προωθώντας ως λύση τις κυβερνητικές εναλλαγές και τους "σωτήρες".

Ομως οι εργαζόμενοι, τα τελευταία κυρίως χρόνια, έχουν μαζέψει τεράστια εμπειρία μέσα από τους ταξικούς αγώνες που οργανώθηκαν και δόθηκαν και την αλλαγή συσχετισμού δυνάμεων σε μια σειρά Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Σωματεία, δείχνοντας την εμπιστοσύνη τους όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι στις δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ.

Στην προσπάθεια αυτή και οι εργαζόμενοι στους δήμους έβαλαν το λιθαράκι τους, όπου στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας ενίσχυσαν τις ταξικές δυνάμεις της ΔΑΣ ΟΤΑ σε ψήφους, ποσοστό και αντιπροσώπους για το Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.

Η ενίσχυση της ΔΑΣ στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ σημαίνει ενίσχυση και της ΔΑΣ στους ΟΤΑ και των εργαζομένων στους δήμους, ώστε από καλύτερες θέσεις να αντιμετωπίσουμε κρίσιμα ζητήματα, όπως τα εργατικά "ατυχήματα" και οι θάνατοι, που φτάνουν τους 91 μόνο την τελευταία δεκαετία, τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, η εντατικοποίηση της εργασίας, η αυθαιρεσία και ο αυταρχισμός δημοτικών αρχών που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Να δοθούν κεντρικά χαρακτηριστικά στη διεκδίκηση μαζικών προσλήψεων προσωπικού, μονιμοποίησης όλων των συμβασιούχων, επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού.

Μπορούμε να αλλάξουμε τους συσχετισμούς δυνάμεων και στην ΑΔΕΔΥ ενισχύοντας το ρεύμα αμφισβήτησης που διαρκώς γιγαντώνεται ενάντια στην πολιτική που μαυρίζει τη ζωή μας, δίνοντας ταξικό προσανατολισμό στους αγώνες και στις διεκδικήσεις μας. Στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ έχουμε μία επιλογή: Στηρίζουμε - ψηφίζουμε ΔΑΣ!».

Για να υπάρξει ενιαία απάντηση στην αντεργατική επίθεση

Είναι πολύ σημαντικό - υπογραμμίζει ο Γιώργος Μανουσάκης - να υπάρξει ενίσχυση των δυνάμεων της ΔΑΣ, ήττα του εργοδοτικού συνδικαλισμού των ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, ΕΑΕΚΚ, ΣΥΝΑΝ: «Αυτό θα δώσει μια σημαντική δύναμη στα σωματεία που κινούνται σε αγωνιστική κατεύθυνση, ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, που σκόπιμα διαλύει και εμπορευματοποιεί τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται διαχρονικά τόσο στην Εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση όσο και στην Υγεία, όπου από τη διάλυση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος Υγείας βγαίνουν ωφελημένες οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Υγείας.

Απέναντι σε αυτήν την πολιτική γίνεται μεγάλος αγώνας από τα Σωματεία Εργαζομένων της Υγείας που κινούνται σε αγωνιστική κατεύθυνση και έχουν την πλειοψηφία οι δυνάμεις της "Αγωνιστικής Συσπείρωσης Υγειονομικών". Μαζί με εργατικά σωματεία από άλλους εργασιακούς χώρους και μαζί με τον λαό οργανώνονται σε πολλές πόλεις της χώρας μεγάλες διαδηλώσεις για την προάσπιση της Υγείας ως κοινωνικού αγαθού.

Η ενίσχυση της ΔΑΣ στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ θα δώσει δύναμη σε αυτούς τους αγώνες και θα διαμορφώσει τους όρους για να υπάρξει μια συνολική λαϊκή αντίσταση απέναντι στην τραγική κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών, με την υποστελέχωση, την υποαμοιβή, την ευνοιοκρατία και τον αυταρχισμό.

Η συμπόρευση με τη ΔΑΣ τα τελευταία χρόνια μού έχει δώσει και μένα δύναμη, κουράγιο και αλληλοβοήθεια για τη συνέχιση των αγώνων, μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον αυταρχισμού και δίωξης των αγωνιστικών φωνών. Γι' αυτό καλώ σε συμπόρευση και κοινό αγώνα με τις δυνάμεις της ΔΑΣ, τόσο στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ όσο και στις καθημερινές μάχες που δίνουμε στους χώρους εργασίας».