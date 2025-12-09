Απεργία και στάσεις εργασίας σε «ΝΟΚΙΑ» και «Vodafone»

Καθολική σχεδόν συμμετοχή είχε η 4ωρη στάση εργασίας που προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στην «Vodafone-360 Connect - Λοιπές Θυγατρικές» χτες Δευτέρα για το τμήμα «προσωπικών συμβούλων εξυπηρέτησης».

Η κινητοποίηση οργανώθηκε ενάντια στις βλαπτικές μεταβολές που επιβάλλει η εργοδοσία, αφού ενώ οι εργαζόμενοι δουλεύουν σταθερό ωράριο, η διοίκηση της εταιρείας τους επιβάλλει καθεστώς βαρδιών. Μέσα από μαζική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, οι εργαζόμενοι δήλωσαν αποφασισμένοι να μην το δεχτούν και με τη στήριξη του Σωματείου αποφασίστηκε να προχωρήσουν στη χθεσινή στάση εργασίας.

Οπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι ίδιοι: «Πριν μια βδομάδα ήρθαν και μας είπαν ότι είμαστε το καλύτερο τμήμα και τώρα έρχονται και μας χαντακώνουν».

«Μας θέλουν να είμαστε μπαλαντέρ και πολυεργαλεία με πενιχρούς μισθούς και χωρίς δικαιώματα», σημειώνει το Σωματείο, «να μην μπορούμε να προγραμματίσουμε τη ζωή μας και να είμαστε 24/7 διαθέσιμοι με βάση τις δικές τους ανάγκες, αγνοώντας επιδεικτικά τις δικές μας και των οικογενειών μας».

Στο μεταξύ, σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη οι εργαζόμενοι στη «NOKIA» μετά από απόφαση μαζικής Γενικής Συνέλευσης του επιχειρησιακού τους Σωματείου, απαιτώντας διασφάλιση των θέσεων εργασίας, αυξήσεις και Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Παράλληλα εναντιώνονται στην εμπλοκή στα πολεμικά σχέδια.