Οι διεκδικήσεις των Ομοσπονδιών και των εργατικών συνδικάτων

Στην συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκαν και οι διεκδικήσεις των Ομοσπονδιών για τις ΣΣΕ που είναι:

  • Σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο- 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να κατοχυρώνεται και ο ελεύθερος χρόνος.
  • Μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, για ζωή με αξιοπρέπεια από τον μισθό. Για επιστροφή του 13ου - 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, της 13ης - 14ης σύνταξης στους συνταξιούχους.
  • Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που υπονομεύουν τους μισθούς και τις συμβάσεις. Υποχρεωτικές Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς ρήτρες εξαίρεσης.
  • Επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις κλαδικές συμβάσεις.
  • Επαναφορά κατακτήσεων όπως των κλεμμένων τριετιών 2012 - 2023, της αρχής της ευνοϊκότερης σύμβασης, της πληρωμής υπερωριών, της μονομερής προσφυγής στον ΟΜΕΔ.
  • Κατάργηση του ΓΕΜΗΣΟΕ και όλων των αντεργατικών διατάξεων που περιορίζουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες.
    

