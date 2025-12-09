ΠΑΜΕ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Συλλαλητήρια ενάντια στον νέο πολεμικό και ματωμένο προϋπολογισμό

«Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία», το κάλεσμα για τις 16 Δεκέμβρη

Σήμα κλιμάκωσης του αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή καταιγίδα, που εντείνεται με τον νέο κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου, των φόρων και της φτώχειας, είναι τα συλλαλητήρια που οργανώνονται από το ΠΑΜΕ, εργατικά σωματεία και φορείς σε όλη τη χώρα την Τρίτη 16 Δεκέμβρη.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο στις 7 μ.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Στην Ημαθία, το Εργατικό Κέντρο «Γιώργος Βουτυράς» καλεί στις 6 μ.μ. στην πλατεία δημαρχείου στη Βέροια και στην κεντρική πλατεία στη Νάουσα.

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 7 μ.μ. στο δημαρχείο.

Καμία θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία

Οπως αναδεικνύει το ΠΑΜΕ, ο επερχόμενος προϋπολογισμός αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των βαθιά ταξικών πολιτικών που διαχρονικά υπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις ανάγκες του λαού. Οι νέες θυσίες γίνονται στο όνομα της καπιταλιστικής κερδοφορίας, των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

«Πίσω από κάθε έσοδο και δαπάνη του προϋπολογισμού οι ανάγκες του λαού θεωρούνται κόστος, ενώ για το κεφάλαιο αποτελούν επενδυτική ευκαιρία», τονίζει το ΠΑΜΕ και προσθέτει ότι παράλληλα με τη φοροληστεία και την πολεμική κλιμάκωση «ο προϋπολογισμός του 2026 πατάει πάνω σε όλο το αντεργατικό οικοδόμημα που χτίστηκε τα προηγούμενα χρόνια από ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ. Η πολεμική οικονομία απαιτεί εργάτες φθηνούς, διαθέσιμους και εξοντωμένους. Γι' αυτό και ενσωματώνει πλήρως το 13ωρο, τη "διευθέτηση" του χρόνου εργασίας, τις απλήρωτες υπερωρίες και το σύνολο των νόμων που συνέτριψαν το 8ωρο».

Οι διεκδικήσεις

Με τα νέα συλλαλητήρια τα εργατικά συνδικάτα διεκδικούν:

Αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις. Ρήτρα αναπροσαρμογής με βάση τον πληθωρισμό. Επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης της ΕΓΣΣΕ. Ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ.

Ρήτρα αναπροσαρμογής με βάση τον πληθωρισμό. Επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης της ΕΓΣΣΕ. Ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο από Συλλογικές Συμβάσεις, ώστε να κατοχυρώνεται και ο ελεύθερος χρόνος

7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο από Συλλογικές Συμβάσεις, ώστε να κατοχυρώνεται και ο ελεύθερος χρόνος Αύξηση 20% στους δημοσίους υπαλλήλους. Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, χορήγηση όλων των μισθολογικών κλιμακίων, κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού στη μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, χορήγηση όλων των μισθολογικών κλιμακίων, κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού στη μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης. Ουσιαστική προστασία των εργαζόμενων γυναικών και της μητρότητας μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Να γίνει υποχρεωτικά καθολική η εφαρμογή του επιδόματος γάμου στο 10%.

μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Να γίνει υποχρεωτικά καθολική η εφαρμογή του επιδόματος γάμου στο 10%. Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους και χωρίς προϋποθέσεις στο 80% του μισθού.

για όλους τους ανέργους και χωρίς προϋποθέσεις στο 80% του μισθού. Ανασύσταση του ΟΕΚ, για σύγχρονη και φθηνή κατοικία. Δράση και αλληλεγγύη απέναντι στο αίσχος των πλειστηριασμών, απέναντι στην ασυδοσία των «κορακιών» στο βιος του λαού.

Δράση και αλληλεγγύη απέναντι στο αίσχος των πλειστηριασμών, απέναντι στην ασυδοσία των «κορακιών» στο βιος του λαού. Καμία συμμετοχή στους ευρωΝΑΤΟικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Να κλείσουν οι βάσεις. Αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο ενάντια στον νέο αντεργατικό προϋπολογισμό, στις 16 Δεκέμβρη στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα, απευθύνει και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής στους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ.

Σε αγωνιστικούς ρυθμούς τα συνδικάτα σε Στερεά και Εύβοια

Την αγωνιστική απάντησή τους στον πολεμικό προϋπολογισμό που φέρνει η κυβέρνηση οργανώνουν τα συνδικάτα σε Στερεά και Εύβοια, δίνοντας παράλληλα συνέχεια στις κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις του προηγούμενου διαστήματος.

Ηδη τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας, Λαμίας, Θήβας, Λιβαδειάς και Φωκίδας σε κοινή σύσκεψη με συμμετοχή σωματείων της περιοχής, στη Χαλκίδα, έχουν πάρει απόφαση για αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στον νέο προϋπολογισμό, την Τρίτη 16 Δεκέμβρη, σε κάθε πόλη της Στερεάς Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Δικαστηρίων της Χαλκίδας την Τρίτη 16 Δεκέμβρη στις 6.30 μ.μ. Σε συγκέντρωση την ίδια μέρα και ώρα στην πλατεία Ελευθερίας της Λαμίας καλεί το Εργατικό Κέντρο Λαμίας, το οποίο παράλληλα σήμερα Τρίτη στις 7.30 μ.μ. καλεί σε σύσκεψη σωματείων και φορέων για την οργάνωση της αγωνιστικής απάντησης των εργαζομένων της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, σημαντικό βήμα συντονισμού και οργάνωσης του αγώνα έκαναν σωματεία και εργαζόμενοι του Δημοσίου από την Εύβοια, που ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Χαλκίδας και της ΕΛΜΕ Εύβοιας και συμμετείχαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στη Χαλκίδα.

Αμφισσα: Κινητοποίηση για να παρθεί πίσω η απόλυση

Τέλος, σύσκεψη σωματείων και φορέων για την κλιμάκωση του αγώνα πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας στην Αμφισσα το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας. Τα συνδικάτα της περιοχής ετοιμάζουν και κινητοποίηση ενάντια στην απόλυση του εργαζόμενου με συνδικαλιστική δράση από τη «Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες» αύριο Τετάρτη, στις 10.30 π.μ. στην Αμφισσα.