«Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία», το κάλεσμα για τις 16 Δεκέμβρη
Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα.
Την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο στις 7 μ.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.
Στην Ημαθία, το Εργατικό Κέντρο «Γιώργος Βουτυράς» καλεί στις 6 μ.μ. στην πλατεία δημαρχείου στη Βέροια και στην κεντρική πλατεία στη Νάουσα.
Στην Αλεξανδρούπολη, στις 7 μ.μ. στο δημαρχείο.
Οπως αναδεικνύει το ΠΑΜΕ, ο επερχόμενος προϋπολογισμός αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των βαθιά ταξικών πολιτικών που διαχρονικά υπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις ανάγκες του λαού. Οι νέες θυσίες γίνονται στο όνομα της καπιταλιστικής κερδοφορίας, των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.
«Πίσω από κάθε έσοδο και δαπάνη του προϋπολογισμού οι ανάγκες του λαού θεωρούνται κόστος, ενώ για το κεφάλαιο αποτελούν επενδυτική ευκαιρία», τονίζει το ΠΑΜΕ και προσθέτει ότι παράλληλα με τη φοροληστεία και την πολεμική κλιμάκωση «ο προϋπολογισμός του 2026 πατάει πάνω σε όλο το αντεργατικό οικοδόμημα που χτίστηκε τα προηγούμενα χρόνια από ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ. Η πολεμική οικονομία απαιτεί εργάτες φθηνούς, διαθέσιμους και εξοντωμένους. Γι' αυτό και ενσωματώνει πλήρως το 13ωρο, τη "διευθέτηση" του χρόνου εργασίας, τις απλήρωτες υπερωρίες και το σύνολο των νόμων που συνέτριψαν το 8ωρο».
Με τα νέα συλλαλητήρια τα εργατικά συνδικάτα διεκδικούν:
Κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο ενάντια στον νέο αντεργατικό προϋπολογισμό, στις 16 Δεκέμβρη στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα, απευθύνει και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής στους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ.
Την αγωνιστική απάντησή τους στον πολεμικό προϋπολογισμό που φέρνει η κυβέρνηση οργανώνουν τα συνδικάτα σε Στερεά και Εύβοια, δίνοντας παράλληλα συνέχεια στις κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις του προηγούμενου διαστήματος.
Ηδη τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας, Λαμίας, Θήβας, Λιβαδειάς και Φωκίδας σε κοινή σύσκεψη με συμμετοχή σωματείων της περιοχής, στη Χαλκίδα, έχουν πάρει απόφαση για αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στον νέο προϋπολογισμό, την Τρίτη 16 Δεκέμβρη, σε κάθε πόλη της Στερεάς Ελλάδας.
Στο πλαίσιο αυτό, το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Δικαστηρίων της Χαλκίδας την Τρίτη 16 Δεκέμβρη στις 6.30 μ.μ. Σε συγκέντρωση την ίδια μέρα και ώρα στην πλατεία Ελευθερίας της Λαμίας καλεί το Εργατικό Κέντρο Λαμίας, το οποίο παράλληλα σήμερα Τρίτη στις 7.30 μ.μ. καλεί σε σύσκεψη σωματείων και φορέων για την οργάνωση της αγωνιστικής απάντησης των εργαζομένων της περιοχής.
Την ίδια στιγμή, σημαντικό βήμα συντονισμού και οργάνωσης του αγώνα έκαναν σωματεία και εργαζόμενοι του Δημοσίου από την Εύβοια, που ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Χαλκίδας και της ΕΛΜΕ Εύβοιας και συμμετείχαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στη Χαλκίδα.
Τέλος, σύσκεψη σωματείων και φορέων για την κλιμάκωση του αγώνα πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας στην Αμφισσα το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας. Τα συνδικάτα της περιοχής ετοιμάζουν και κινητοποίηση ενάντια στην απόλυση του εργαζόμενου με συνδικαλιστική δράση από τη «Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες» αύριο Τετάρτη, στις 10.30 π.μ. στην Αμφισσα.