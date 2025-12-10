Το ΚΚΕ στο πλευρό των απεργών στις Κατασκευές

Σε ανακοίνωσή του για τις απεργιακές κινητοποιήσεις στον κλάδο των Κατασκευών το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Το ΚΚΕ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τις απεργιακές κινητοποιήσεις στο εργοτάξιο του Ελληνικού και ευρύτερα στον κλάδο των Κατασκευών στις 9 και 10 Δεκέμβρη, που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με το τσάκισμα των δικαιωμάτων τους και με δεκάδες "ατυχήματα" στους χώρους δουλειάς, με πιο πρόσφατο τον τραγικό θάνατο του 27χρονου εργάτη στο εργοτάξιο του Little Athens στο Ελληνικό, το Σάββατο 6/12.

Η Lamda Development και οι κατασκευαστικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό μετατρέπουν την πολύωρη, αδιάκοπη εργασία σε "κανονικότητα", επιβάλλοντας 12ωρα, 13ωρα και δουλειά από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, προκειμένου να πετύχουν τα χρονοδιαγράμματα της παράδοσης για να εξασφαλίσουν τεράστια κέρδη. Γεγονός που καθιστά την εργασία επικίνδυνη, ακόμα και αν τηρούνταν τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας, πράγμα που ούτως ή άλλως δεν γίνεται. Ο θάνατος του 27χρονου αποτελεί ένα ακόμη τραγικό επεισόδιο στη μακρά λίστα εργοδοτικών εγκλημάτων που εκτυλίσσονται καθημερινά σε καθεστώς πλήρους εργοδοτικής ασυδοσίας και ατελείωτων ωρών υπερωρίας.

Οι επιχειρηματικοί όμιλοι αξιοποιούν το αντεργατικό πλαίσιο που έχουν χτίσει διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ και το οποίο η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ απογειώνει, αντιμετωπίζοντας την υγεία και την ασφάλεια των εργατών στους χώρους δουλειάς ως "κόστος". Η πραγματικότητα αυτή αποδεικνύει ότι η κερδοφορία των μεγάλων ομίλων χτίζεται πάνω στην εκμετάλλευση των εργαζομένων μετατρέποντας τα εργοτάξια σε "κοιλάδες των Τεμπών" και τους εργαζόμενους σε αναλώσιμους. Ομως οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη με την οργανωμένη πάλη τους να επιβάλλουν δουλειά με δικαιώματα.

Το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων στον κλάδο των Κατασκευών, στα μεγάλα εργοτάξια του Ελληνικού, της γραμμής 4 του Μετρό και αλλού και στηρίζει τις δίκαιες διεκδικήσεις για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, υποχρεωτικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις των μισθών, άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων με αυστηρούς ελέγχους».