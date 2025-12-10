ΠΑΝΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Σήμερα κανείς για δουλειά, όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις!

Στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος η συγκέντρωση της Αθήνας, την ίδια ώρα στον ΕΦΚΑ της Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα Τετάρτη οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, με διεκδικήσεις για Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας, για τη συνταξιοδότηση και τα ένσημα.

Αιτήματα που αποδεικνύονται τραγικά επίκαιρα μετά και το νέο εργοδοτικό έγκλημα στο Ελληνικό, όπου κυριαρχεί η εντατικοποίηση, με τα 12ωρα και τη δουλειά τα Σαββατοκύριακα να αποτελούν «κανονικότητα», ενώ περισσεύουν οι καταγγελίες για έλλειψη μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Η κήρυξη της ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για όλο τον κλάδο, η εφαρμογή μέτρων προστασίας, η μείωση του ορίου συνταξιοδότησης κ.ά. είναι αιτήματα που αφορούν άμεσα τους όρους ζωής και δουλειάς των εργαζομένων.

Την απεργία έχει κηρύξει η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας, ενώ απόφαση έχουν πάρει επίσης το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας για τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. Για την επιτυχία της πραγματοποιούνται μέχρι την τελευταία στιγμή περιοδείες, εξορμήσεις, συγκεντρώσεις και Γενικές Συνελεύσεις σε γιαπιά και εργοτάξια, σε γραφεία κατασκευαστικών ομίλων και τεχνικών γραφείων.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος και θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Εργασίας. Στη Θεσσαλονίκη, το Συνδικάτο Οικοδόμων και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καλούν σε απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους. Απεργιακές συγκεντρώσεις θα γίνουν και σε πολλές ακόμα πόλεις όλης της χώρας.

Το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας δίνει τη μάχη της απεργίας παράλληλα με τις αρχαιρεσίες του, οι οποίες πήραν παράταση μέχρι και τις 11 Δεκέμβρη. Το δε Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών επισημαίνει ότι ειδικά οι εργαζόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών γνωρίζουν από πρώτο χέρι τη βαρβαρότητα της εργασιακής «ευελιξίας». Γι' αυτό οι εργοδότες «μας βαφτίζουν "συνεργάτες" με μπλοκάκι», αρνούνται να υπογράψουν ΣΣΕ που να καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών - τεχνικών που εργάζονται με ΔΠΥ. Και τονίζει πως «μόνο ο μαζικός απεργιακός μας αγώνας θα σπάσει την αδιαλλαξία τους».