ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Στο φουλ οι μηχανές για τα συλλαλητήρια στις 16 Δεκέμβρη

Ενάντια στον προϋπολογισμό του πολέμου και της φοροληστείας | Στην Αθήνα στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη στις 7 μ.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου

Δυναμική απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική που εντείνεται με τον νέο κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου, των φόρων και της φτώχειας αποτελούν τασε όλη τη χώρα την

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα. Την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία καλούν στις 7 μ.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου. Μέχρι στιγμής συλλαλητήρια έχουν οριστεί επίσης στην Πάτρα από το Εργατικό Κέντρο, στις 6 μ.μ. έξω από τα γραφεία του, στην Ημαθία από το Εργατικό Κέντρο στις 6 μ.μ. στην πλατεία δημαρχείου στη Βέροια και στην κεντρική πλατεία στη Νάουσα, και στην Αλεξανδρούπολη στις 7 μ.μ. στο δημαρχείο.

Τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας, Λαμίας, Θήβας, Λιβαδειάς και Φωκίδας σε κοινή σύσκεψη με σωματεία - μέλη τους έχουν αποφασίσει αγωνιστικές κινητοποιήσεις την Τρίτη 16/12 σε κάθε πόλη της Στερεάς Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Δικαστηρίων της Χαλκίδας στις 6.30 μ.μ. και το Εργατικό Κέντρο Λαμίας την ίδια ώρα στην πλατεία Ελευθερίας. Συγκεντρώσεις θα γίνουν και σε πολλές ακόμα πόλεις όλης της χώρας.

Κάλεσμα στις συγκεντρώσεις απευθύνει το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, τονίζοντας ότι «δεν θα ανεχτούμε τη θυσία των αναγκών μας, του δικαιώματός μας στη μόρφωση, των ονείρων μας! Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί: Μόνο με τον μαζικό, πανελλαδικά συντονισμένο αγώνα μας, στο πλάι των εργαζομένων, μπορούμε να τα καταφέρουμε! Ετσι σπάει ο τσαμπουκάς της κυβέρνησης». Καλεί επίσης η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής.

Οπως καταγγέλλει το ΠΑΜΕ, ο επερχόμενος προϋπολογισμός αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των βαθιά ταξικών πολιτικών που διαχρονικά υπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και όχι αυτές του λαού. Οι νέες θυσίες γίνονται στο όνομα της καπιταλιστικής κερδοφορίας, των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

«Πίσω από κάθε έσοδο και δαπάνη του προϋπολογισμού οι ανάγκες του λαού θεωρούνται κόστος, ενώ για το κεφάλαιο αποτελούν επενδυτική ευκαιρία», τονίζει το ΠΑΜΕ και προσθέτει ότι παράλληλα με τη φοροληστεία και την πολεμική κλιμάκωση, «ο προϋπολογισμός του 2026 πατάει πάνω σε όλο το αντεργατικό οικοδόμημα που χτίστηκε τα προηγούμενα χρόνια από ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ. Η πολεμική οικονομία απαιτεί εργάτες φθηνούς, διαθέσιμους και εξοντωμένους. Γι' αυτό και ενσωματώνει πλήρως το 13ωρο, τη "διευθέτηση" του χρόνου εργασίας, τις απλήρωτες υπερωρίες και το σύνολο των νόμων που συνέτριψαν το 8ωρο».

Οι διεκδικήσεις

Με τα συλλαλητήρια τα συνδικάτα διεκδικούν: