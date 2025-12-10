Σοβαροί τραυματισμοί σε Ζώνη Περάματος και Ζάκυνθο

Τον τραυματισμό ενός ακόμα συναδέλφου τους στη Ζώνη του Περάματος καταγγέλλουν σε κοινή ανακοίνωση τα Συνδικάτα Μετάλλου νομού Αττικής, Εργαζομένων Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας και Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών.

Οπως σημειώνουν, «κατά τη διάρκεια αναποδογυρίσματος προκατασκευασμένου τμήματος πλοίου το οποίο είναι υπό κατασκευή, εργαζόμενος στην ανυψωτική Γκετσόπουλος, η οποία είχε αναλάβει την συγκεκριμένη εργασία, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο "Αττικόν" νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι χειριστής στην εταιρεία, βρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εγκλωβισμένος ανάμεσα στον γερανό και το προκατασκευασμένο τμήμα βάρους 40 τόνων».

Τα Συνδικάτα μαζί με το Εργατικό Κέντρο Πειραιά βρέθηκαν αμέσως στο σημείο και πραγματοποίησαν επιτόπου Γενική Συνέλευση, στην οποία αποφασίστηκε να παύσει άμεσα κάθε εργασία. Απαίτησαν από τις λιμενικές αρχές και το ΚΕΠΕΚ Πειραιά να σφραγιστεί ο χώρος και να διερευνηθούν οι πραγματικές αιτίες. Τέλος, καλούν σε ετοιμότητα για τα επόμενα αγωνιστικά βήματα.

Την ίδια ώρα στη Ζάκυνθο, διανομέας της «Wolt» τραυματίστηκε πρόσφατα σοβαρά σε τροχαίο, ενώ δούλευε με δυνατή νεροποντή. Ο 22χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλευόταν μέχρι χθες, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε το σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα.