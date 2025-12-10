ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέρα πανελλαδικής δράσης η Κυριακή 14 Δεκέμβρη

Σε ξεσηκωμό καλεί ητα σωματεία και τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Εμπόριο, να οργανώσουν την πάλη τους και να παλέψουν για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις, σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, την Πέμπτη 4 Δεκέμβρη η ΟΙΥΕ πραγματοποίησε συνάντηση με τις εργοδοτικές ενώσεις ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΣΕ, καταθέτοντας ολοκληρωμένο σχέδιο για ΣΣΕ στον κλάδο του Εμπορίου, με τους εκπροσώπους των εργοδοτών να απαντούν ότι θα επανέλθουν με πρόταση.

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της Ομοσπονδίας καλεί όλα τα σωματεία στο Εμπόριο η Κυριακή 14 Δεκέμβρη να αποτελέσει μέρα πανελλαδικών παρεμβάσεων σε μεγάλους εμπορικούς δρόμους, πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ.

«Αποτελεί ανάγκη η κλιμάκωση, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο που λόγω εορταστικής περιόδου η εργοδοσία έχει ξεσαλώσει, με προγράμματα εργασίας από το πρωί μέχρι το βράδυ, δουλειά όλες τις Κυριακές, σπαστά ωράρια και ρεπό που δηλώνονται σε ημέρες αργίας. Απαιτούμε να μπει τέλος σε αυτήν την ασυδοσία, να τηρούνται τα προγράμματα και τα ωράρια εργασίας, τα διαλείμματα, να δοθούν όλα τα ρεπό και να μη δηλωθούν 25 - 26 Δεκέμβρη ή 2 Γενάρη.

Οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες των σωματείων είναι η καλύτερη απάντηση στην άθλια συμφωνία που υπέγραψε η συμβιβασμένη ηγεσία της ΓΣΕΕ, κατά παραγγελία της κυβέρνησης και των εργοδοτών, βαφτίζοντας "πρόοδο" την πλήρη παράδοση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στις ανάγκες που υπαγορεύουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, που καθηλώνουν τους μισθούς σε επίπεδα πείνας και διαλύουν τον εργάσιμο χρόνο», αναφέρει η ΟΙΥΕ.