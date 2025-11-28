ΝΤ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αυτοδυναμία και άνοδος της ΔΑΣ

Την απόλυτη πλειοψηφία και αυτοδυναμία, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, κατέκτησε η ΔΑΣ στις αρχαιρεσίες για τη νέα Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος Πρέβεζας της ΑΔΕΔΥ, σε διαδικασία με αυξημένη συμμετοχή, αφού ψήφισαν 69 εργαζόμενοι (από 62 το 2022).

Η ΔΑΣ με 35 ψήφους καταλαμβάνει 5 έδρες (από 31 ψήφους και 5 έδρες το 2022). Η ΕΑΕΚ 21 ψήφους και 3 έδρες (14 και 2). Οι «Αγωνιστικές Παρεμβάσεις» 9 ψήφους και 1 έδρα (από 6 και 1). Η ΔΑΚΕ 4 ψήφους χωρίς έδρα (από 6 και 1). Η ΔΗΣΥ που αυτήν τη φορά δεν κατέβηκε είχε πάρει 5 ψήφους χωρίς έδρα το 2022.