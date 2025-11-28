Παρασκευή 28 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Ενισχυμένη η Ενωση Λογιστών από τις εκλογές

Τους εκατοντάδες εργαζόμενους που συμμετείχαν στις εκλογές, χαιρετίζει σε ανακοίνωσή της η Ενωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ).

Συγκεκριμένα, στις εκλογές ψήφισαν 736 εργαζόμενοι (από 704 στις εκλογές του 2023). Για την Κεντρική Διοίκηση η ΕΣΑΚ Λογιστών - Ελεγκτών πήρε 628 ψήφους (από 616) και 13 έδρες (από 13). Η Ριζ. Παρέμβαση Μισθ. Λογιστών 79 ψήφους (από 67) και 2 έδρες (από 2). Η Ταξική Πορεία 10 ψήφους (από 13) και καμία έδρα (από 0).

Οπως επισημαίνει «Η μεγάλη συμμετοχή, ιδιαίτερα νέων εργαζομένων, οι δεκάδες νέες εγγραφές συναδέλφων καθώς και η αυξημένη συμμετοχή συναδέλφων από τους μεγάλους χώρους δουλειάς όπως ΣΟΛ, ΕΥ, GRANT THORNTON, PWC, DELOITTE κ.ά. αλλά και από τους πιο μικρούς, μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε ακόμα πιο μαχητικά».

Και, σημειώνει ότι τα θετικά αποτελέσματα «μας γεμίζουν με αισιοδοξία και πείσμα για τις μάχες του επόμενου διαστήματος. Μας δεσμεύουν με την υπόσχεση ότι το σωματείο μας θα συνεχίσει να βρίσκεται μπροστά σε κάθε μάχη για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα του κλάδου, για την κατάργηση όλων των αντιλαϊκών μέτρων, για την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
