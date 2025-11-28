ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ενας χρόνος πλούσιας δράσης κόντρα στην εργοδοσία μετά την «αλλαγή σελίδας»

Εναν χρόνο μετά το 40ό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, όταν ανατράπηκαν οι συσχετισμοί σε βάρος του εργοδοτικού συνδικαλισμού, μετατρέποντας την Ομοσπονδία σε πραγματικό όπλο οργάνωσης των εργαζομένων, πλούσια είναι η δράση σε μια σειρά κλάδους.

Οπως σημειώνει η ΟΙΥΕ, τότε έγινε «το πρώτο βήμα για να σπάσει η μιζέρια, ο γύψος όπου την είχαν καταδικάσει οι εργατοπατέρες της νοθείας και της σήψης».

Από την πρώτη στιγμή η νέα διοίκηση είχε βάλει στόχο να ξαναγίνει η Ομοσπονδία πραγματικό στήριγμα για κάθε εργαζόμενο, κάθε σωματείο, να βγει στο προσκήνιο η συλλογική δράση και δύναμη των εργαζομένων. Γι' αυτό «απευθυνθήκαμε με εμπιστοσύνη σε όλα τα σωματεία - μέλη της Ομοσπονδίας, οργανώσαμε δεκάδες συσκέψεις σε όλη την Ελλάδα για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, για να δυναμώσει η οργάνωση, η μαχητικότητα και διεκδίκηση στους χώρους δουλειάς.

Βρεθήκαμε σταθερά και μαχητικά στο πλευρό των σωματείων σε όλους τους κλάδους, στο Εμπόριο, στην καθαριότητα, στη φύλαξη, στις ταχυμεταφορές, στις αποθήκες, στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική. Στηρίξαμε δεκάδες συλλογικές διαδικασίες, Γενικές Συνελεύσεις, απεργίες, συσκέψεις, την ίδρυση νέων επιχειρησιακών και κλαδικών σωματείων.

Πραγματοποιήσαμε μαζί με τα σωματεία στην καθαριότητα παρεμβάσεις σε δήμους σε όλη τη χώρα για τα ζητήματα που αφορούν τη σχολική καθαριότητα, απέναντι στις δημοτικές αρχές και στην κυβέρνηση, που διατηρούν το απαράδεκτο καθεστώς της εργασιακής ανασφάλειας, υποστελέχωσης και εξόντωσης.

Παλέψαμε ενάντια σε απολύσεις, στην εργοδοτική τρομοκρατία, στην εντατικοποίηση και στα εργοδοτικά εγκλήματα που πολλαπλασιάζονται, σπάζοντας τη σιωπή που βόλευε την εργοδοσία και την κυβέρνηση. Καταφέραμε να χαλάσουμε τα σχέδια της εργοδοσίας για δουλειά χωρίς ρεπό σε όλη την εορταστική περίοδο, να παρθούν πίσω απολύσεις, να πληρωθούν εργαζόμενοι, να δοθούν οι καλοκαιρινές άδειες και το επίδομα αδείας.

Με παρεμβάσεις στα υπουργεία, στην Επιθεώρηση Εργασίας, με δημόσιες τοποθετήσεις στα ΜΜΕ, με εξορμήσεις και περιοδείες σε δεκάδες χώρους δουλειάς, κάναμε βήματα ώστε η φωνή των εργαζομένων να ακούγεται ξανά καθαρά, μαχητικά, ταξικά.

Δείξαμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στους αγωνιζόμενους αγρότες, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς, σε όσους είδαν τα σπίτια τους να πλειστηριάζονται από τα "κοράκια". Αποτελούν παρακαταθήκη για τη συνέχεια οι μεγάλες απεργίες ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο για το 13ωρο, οι κινητοποιήσεις για Συλλογικές Συμβάσεις, για αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα».

Ομοσπονδία στα χέρια των εργατών

Η ΟΙΥΕ επισημαίνει ότι αυτόν τον έναν χρόνο δόθηκε αποφασιστική απάντηση στους εργοδότες και στους εργατοπατέρες, που καλλιεργούσαν και συνεχίζουν να καλλιεργούν τη λογική της αναποτελεσματικότητας των αγώνων και της υποταγής στις ανάγκες των εργοδοτών. «Το σχέδιό τους δεν θα περάσει, έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα φροντίσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι γι' αυτό!

Εχοντας σταθερό μέτωπο ενάντια σε κυβέρνηση, ΕΕ και εργοδοσία μπορούμε να αποσπάσουμε κατακτήσεις, να αναδείξουμε ότι η προοπτική για τους εργαζόμενους βρίσκεται σε σύγκρουση με τη βαρβαρότητα που μας επιβάλλει το κεφάλαιο».

Παράλληλα συνεχίζονται οι δράσεις αγωνιστικής διεκδίκησης για μείωση του εργάσιμου χρόνου και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, με κατοχύρωση 7ωρου - 5ήμερου - 35ωρου, αυξήσεις στους μισθούς μέσα από την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που θα απαντάνε στην ακρίβεια και στην αύξηση του κόστους ζωής, μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια σε κάθε εργασιακό χώρο.