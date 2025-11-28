Παρασκευή 28 Νοέμβρη 2025
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Απαράδεκτη προσπάθεια οικονομικής ασφυξίας

Προσπάθεια να μπουν εμπόδια στην αγωνιστική δράση και τη λειτουργία του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας μέσα από την πρόκληση οικονομικής ασφυξίας, καταγγέλλει η διοίκησή του, τονίζοντας μάλιστα ότι μετά από παρεμβάσεις τρίτων έχει σταματήσει η καταβολή της χρηματοδότησης από τον Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΕΚ), που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων.

Πρόκειται για πρόβλημα που εντοπίζεται και σε άλλα Εργατικά Κέντρα. Μάλιστα, για το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, η παύση καταβολής της χρηματοδότησης ξεκίνησε από τις αρχές του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα να μην έχει λάβει χρήματα για μισθοδοσία και λειτουργικά έξοδα από την 1η Μάη και μετά, ενώ υπάρχουν ανεξόφλητα τιμολόγια και για το προηγούμενο διάστημα.

Η διοίκησή του τονίζει ότι όλο αυτό το διάστημα έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να καλύψει τη μισθοδοσία των εργαζομένων, τα έξοδα για τις απεργιακές κινητοποιήσεις και άλλες δράσεις. Αλλωστε, έχει πραγματοποιήσει σειρά παρεμβάσεων στα γραφεία του ΕΛΕΚ, με μοναδικό αποτέλεσμα να καταβληθεί η μισθοδοσία των υπαλλήλων για τον Μάη και Ιούνη και για κάποια παλιά λειτουργικά έξοδα.

Τονίζει επίσης ότι κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον ΕΛΕΚ «ενημερωθήκαμε από την προϊσταμένη ότι για τη χρηματοδότηση της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης από τον 7ο του 2025 και μετά "θα υπάρχει πρόβλημα", όχι λόγω ελλείψεων στα έγγραφα που έχουμε προσκομίσει, αλλά αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει κάποιου είδους "παρέμβαση" ώστε να μπουν νέα εμπόδια».

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά άμεσες και έγγραφες απαντήσεις για το πότε θα καταβληθεί χρηματοδότηση που αφορά τους υπόλοιπους μήνες της μισθοδοσίας και τα λειτουργικά έξοδα, για το αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που μπλοκάρει την καταβολή της χρηματοδότησης και ποιο είναι αυτό, καθώς και «αν το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΕΚ επιτρέπει όχι απλά να ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκομίζει μία συνδικαλιστική οργάνωση, αλλά αν αυτά τα δικαιολογητικά μπορούν να αμφισβητούνται από τρίτους. Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί οι τρίτοι που μπορούν να αμφισβητούν έγγραφα που έχει προσκομίσει μία συνδικαλιστική οργάνωση στον ΕΛΕΚ;».

Το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας ζητά επίσης από τον ΕΛΕΚ να προχωρήσουν άμεσα οι ενέργειες καταβολής της χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση και με δική του ευθύνη, θα υπάρχει ο κίνδυνος στην καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων και καταλήγοντας δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση πως «η προσπάθεια πρόκλησης οικονομικής ασφυξίας στο ΕΚΕ θα πέσει στο κενό και επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε με νέα επιστολή - ανακοίνωση πιο συγκεκριμένα».

    

