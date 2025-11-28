ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Εκρηκτική η κατάσταση από την άναρχη εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά κατατέθηκε η μήνυση του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας κατά παντός υπευθύνου για την εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «λόγω της άναρχης εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου του νοσοκομείου, σε συνδυασμό με τη μη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων από τα αρμόδια διοικητικά όργανα».

Η συγκεκριμένη μηνυτήρια αναφορά αποτελεί συνέχεια όλων των έως τώρα προσπαθειών του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου (παρεμβάσεις, ανακοινώσεις, δελτία Τύπου, αναφορές προς τους αρμοδίους) για να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις και απαντήσεις, ώστε να ανατραπεί η σημερινή κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

Επισημάνθηκε ότι η άναρχη εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, με το κλείσιμο των θαλάμων δύο εκ των τριών παθολογικών κλινικών, σε ένα νοσοκομείο όπου η προσέλευση σε κάθε εφημερία είναι κατά μέσο όρο 1.128 ασθενείς, έχει οδηγήσει σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση.

Επισημαίνεται μεταξύ άλλων η πολύωρη αναμονή στα επείγοντα και οι νοσηλείες ασθενών σε ράντζα, με αποτέλεσμα αυξημένο φόρτο για τους νοσηλευτές αλλά και μεγαλύτερες πιθανότητες λάθους. Πρόβλημα υπάρχει και με ασθενείς που χρειάζεται να νοσηλευτούν σε απομόνωση, ασθενείς που μπορεί να χρειαστούν οξυγόνο κ.ά.

Μάλιστα, ασθενείς της παθολογικής «φιλοξενούνται» σε άλλες κλινικές, κάτι που οδηγεί σε δυσχέρεια στην ιατρική παρακολούθηση, ενώ μεγαλώνει και ο κίνδυνος διασποράς λοιμώξεων.

«Τόσο η Διοίκηση του νοσοκομείου, όσο και ο διοικητής της 2ης ΔΥΠΕ, μολονότι ήταν πλήρως ενήμεροι για την κατάσταση που θα διαμορφωνόταν και τους κινδύνους που θα εγκυμονούσε για την υγεία των ασθενών, δεν έλαβαν κανένα μέτρο, παρά τις αντιρρήσεις από όλα τα αρμόδια όργανα», αναφέρεται από το Σωματείο.

Και με συναίσθηση της ευθύνης των υγειονομικών σημειώνει ότι αξιοποιεί όλα τα μέσα για να αναστραφεί η κατάσταση. «Θα συνεχίσουμε με όλους τους τρόπους τον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία στο ύψος των σύγχρονων αναγκών, για συνθήκες εργασίας αξιοπρεπείς για το προσωπικό του νοσοκομείου μας και για την ασφάλεια των ασθενών μας», υπογραμμίζει το Σωματείο.