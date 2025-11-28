ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Πάνω από 40 σωματεία και φορείς συντονίζονται για την Υγεία και το Νοσοκομείο

Την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τον συλλογικό και οργανωμένο αγώνα για την ενίσχυση του Νοσοκομείου Λιβαδειάς με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παλεύοντας ταυτόχρονα ενάντια στην πολιτική εμπορευματοποίησης της Υγείας που προωθεί η κυβέρνηση και οδηγεί στην παραπέρα υποβάθμιση και απαξίωσή του, διατράνωσαν δεκάδες σωματεία και φορείς της περιοχής σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Εκπρόσωποι άνω των 40 σωματείων και μαζικών φορέων ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς, δίνοντας μαζικό και δυναμικό «παρών» στη σύσκεψη. Διαμήνυσαν ότι «δεν ανεχόμαστε αυτήν την κατάσταση», με τις τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, την οριακή λειτουργία κλινικών στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς και την αντίστοιχη κατάσταση στα Κέντρα Υγείας της περιοχής. Και ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν παραπέρα υποβάθμιση μέσα από τον «νέο υγειονομικό χάρτη» που προωθεί το υπουργείο Υγείας.

Τόνισαν παράλληλα την αποφασιστικότητά τους να δώσουν συνέχεια στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες διεκδίκησης του προηγούμενου διαστήματος, με ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Αποφασίστηκε μάλιστα σε συνεννόηση με τη Συντονιστική Επιτροπή Θήβας για την Υγεία να διερευνηθεί η δυνατότητα κοινής κινητοποίησης, καθώς και να συνεχιστεί η πίεση προς την κυβέρνηση, την περιφερειακή και τοπική διοίκηση, μέσα από την επίδοση του ψηφίσματος της σύσκεψης.

Στις τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αναφέρθηκε στην εισήγησή της η Βαγγελιώ Κλάδου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Λιβαδειάς, τονίζοντας ότι το νοσοκομείο και το σύνολο των δημόσιων δομών Υγείας στην περιοχή «βρίσκονται σε οριακό σημείο και λειτουργούν χάρη στην αυταπάρνηση και στο φιλότιμο του προσωπικού τους, σε κάθε πόστο». Στάθηκε ιδιαίτερα στην Καρδιολογική κλινική, όπου πλέον υπηρετούν μόλις δύο καρδιολόγοι και υπολειτουργεί, καθώς και στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, που έχει μείνει με έναν μόνο νεφρολόγο, ενώ επεσήμανε ότι οι ελλείψεις αγγίζουν τη λειτουργία του νοσοκομείου συνολικά, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται με ασφάλεια και επάρκεια οι ανάγκες του λαού της περιοχής. Και η κυβέρνηση αντί να καλύψει τα τεράστια κενά προωθεί τον «νέο υγειονομικό χάρτη», σχεδιάζοντας μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση ενιαίου οργανογράμματος υπηρεσιών στα νοσοκομεία με κοινή διοίκηση, όπως αυτά της Λιβαδειάς και Θήβας, παγιώνοντας τις μετακινήσεις για τα «μπαλώματα» των κενών και ανοίγοντας τον δρόμο για συγχωνεύσεις κλινικών και τμημάτων, υποβάθμιση νοσοκομείων.

Κάλεσμα να δυναμώσει ο αγώνας για την υπεράσπιση της δημόσιας Υγείας απηύθυνε στην παρέμβασή του ο Κώστας Κολιούσης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς, τονίζοντας ότι «για τους εργαζόμενους και τον λαό η Υγεία δεν είναι εμπόρευμα αλλά αναγκαίο κοινωνικό αγαθό, που θα το προασπίσουμε με κάθε τρόπο».

Οι εκπρόσωποι των σωματείων και φορέων που συμμετείχαν στη σύσκεψη υπέγραψαν ψήφισμα στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Δεν δεχόμαστε η ανάγκη που έχουμε ως εργαζόμενοι, άνεργοι ή συνταξιούχοι, εμείς και οι οικογένειές μας για ποιοτική και δωρεάν Υγεία να συμπιέζεται διαρκώς κάτω από τις "δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας", κάτω από την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και κάτω από τις ιεραρχήσεις της πολεμικής οικονομίας, για τις ανάγκες της οποίας οι κυβερνήσεις απλόχερα δίνουν δισεκατομμύρια.

Απέναντι σε μια πολιτική χρόνιας απαξίωσης του δημόσιου συστήματος Υγείας, για την οποία ευθύνονται όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις, η απάντηση δεν είναι η παραπέρα διάλυση και υποβάθμιση. Ολες οι δομές Υγείας της περιοχής επιβάλλεται να στηριχτούν ενιαία, χωρίς αποκλεισμούς και διαχωρισμούς. Ασθενείς και προσωπικό έχουν τα ίδια δικαιώματα, όπου κι αν βρίσκονται. Δεν δεχόμαστε την "κανονικότητα" που θέλουν να μας επιβάλουν. Συλλογικά, μέσα από τα σωματεία και τους συλλόγους μας, διεκδικούμε την Υγεία που δικαιούμαστε τον 21ο αιώνα!».

Σε Καστοριά και Γρεβενά

Κινητοποίηση την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη στη λαϊκή αγορά της Καστοριάς αποφάσισε η σύσκεψη σωματείων και φορέων που πραγματοποιήθηκε στην πόλη με τη συμμετοχή εργαζομένων από τον χώρο της Υγείας, εργαζομένων άλλων κλάδων και συνταξιούχων, στο πλαίσιο της οργάνωσης του αγώνα ενάντια στην περαιτέρω υποβάθμιση των δομών Υγείας που σχεδιάζεται με τον «νέο υγειονομικό χάρτη».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν το Σωματείο Εργατοτεχνιτών Γούνας - Ιματισμού - Κλωστοϋφαντουργίας, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Κέντρων Υγείας, ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών Καστοριάς «Κέλετρον» και το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ.

Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο διάστημα έγιναν αντίστοιχες κινητοποιήσεις ενάντια στον «νέο υγειονομικό χάρτη» και στα Γρεβενά, με τα σωματεία και τους κατοίκους να καταγγέλλουν πως τα σχέδια αυτά υποβαθμίζουν ακόμα περισσότερο τις ήδη υποβαθμισμένες δημόσιες δομές Υγείας της περιοχής, «με σκοπό να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την εμπορευματοποίηση της Υγείας».

Προστίθενται δε στην ήδη άσχημη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή τόσο για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που βιώνει την εντατικοποίηση της εργασίας λόγω των δεκάδων κενών θέσεων, όσο και για τους ασθενείς, που αντιμετωπίζουν μια σειρά συνέπειες από την ελλιπή λειτουργία του Νοσοκομείου, αφού κάποιες κλινικές είτε δεν υφίστανται καν είτε υπολειτουργούν.