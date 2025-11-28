«BLACK FRIDAY» ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΩΡΑΡΙΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ

«Δεν θα λιώσουμε για τα κέρδη τους», διαμηνύουν οι εμποροϋπάλληλοι και τα σωματεία

Στάση εργασίας σήμερα στα «Notos», πανελλαδική μέρα δράσης στις 14 Δεκέμβρη

Με τους επιχειρηματικούς ομίλους του Εμπορίου να μετρούν «χρυσούς» τζίρους και να τρίβουν τα χέρια τους ενόψει της σημερινής «Black Friday» αλλά και της εορταστικής περιόδου, ξεχειλώνοντας τα ωράρια και εντατικοποιώντας ακόμα περισσότερο τη δουλειά, «στο πόδι» βρίσκονται τα Σωματεία του κλάδου, απαιτώντας 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς.

Στο πλαίσιο αυτό καθημερινές είναι οι παρεμβάσεις του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, με περιοδείες και εξορμήσεις σε μεγάλους εμπορικούς δρόμους, καταστήματα και σούπερ μάρκετ.

Στη Θεσσαλονίκη η Ενωση Εμποροϋπαλλήλων προχωρά σε κινητοποίηση σήμερα Παρασκευή, στις 6.30 μ.μ. στο εμπορικό κέντρο «Cosmos».

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της οργάνωσης της πάλης για τον εργάσιμο χρόνο, με πρωτοβουλία της ΟΙΥΕ επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία στο Εμπόριο από όλη την Ελλάδα αποφάσισαν τον κοινό βηματισμό τους, τις παρεμβάσεις τους και τις διεκδικήσεις τους. Ετσι, την Κυριακή 14 Δεκέμβρη θα σημάνει αγωνιστικός συναγερμός στον κλάδο, με τα συνδικάτα να βγαίνουν μπροστά οργανώνοντας την πάλη των εργαζομένων.

Στάση εργασίας σήμερα στη «Notos Com»

Τον «χορό» των κινητοποιήσεων σε αυτές τις συνθήκες ανοίγουν οι εργαζόμενοι στη «Notos Com», που σήμερα Παρασκευή, μέρα του «Black Friday», πραγματοποιούν στάση εργασίας (2 μ.μ. - 5 μ.μ.) με απόφαση του σωματείου τους.

Το σωματείο απαιτεί μεταξύ άλλων αύξηση μισθών 20% και επαναφορά του 8ώρου, τονίζοντας ότι «την ημέρα που οι προσφορές γεμίζουν τις βιτρίνες εμείς δηλώνουμε ότι η δική μας αξιοπρέπεια δεν μπαίνει σε έκπτωση».

Την κινητοποίηση στηρίζουν η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, καλώντας όλα τα σωματεία να στηρίξουν τον αγώνα τους. Χαιρετίζει τους εργαζόμενους που μέσα από τη Γενική τους Συνέλευση πήραν απόφαση να απαντήσουν αγωνιστικά στον εδώ και χρόνια εμπαιγμό τους από την εταιρεία, που αρνείται να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα για επαναφορά των Συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης και να δώσει αυξήσεις.

Ο αγώνας τους, τονίζει, είναι αγώνας όλων των σωματείων και των εργαζομένων στο Εμπόριο, φάρος για να πολλαπλασιαστούν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις στον κλάδο για τα δικαιώματά τους και για να πάρει απάντηση το εργοδοτικό ξεσάλωμα, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο.