ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Οχι σε συνέδριο «στα βουβά», σε διαδικασίες μηχανισμών και εκφυλισμού

Κάλεσμα της ΔΑΣ για μαζική συμμετοχή στις εργασίες και για στήριξή της ώστε να δυναμώσουν ο αγώνας και η σύγκρουση με την εργοδοσία

Κάλεσμα σε όλους τους αντιπροσώπους των σωματείων του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας να συμμετάσχουν στη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση την Κυριακή 30 Νοέμβρη στις 10.30 π.μ., λαμβάνοντας συλλογικά τις αποφάσεις τους, απευθύνει η ΔΑΣ.

Καταγγέλλοντας την ηγεσία του Εργατικού Κέντρου, που καλεί μόνο για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, δηλαδή μακριά από κάθε ζήτημα που απασχολεί τους εργατοϋπαλλήλους στην πόλη, οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ στο ΔΣ σε ανακοίνωσή τους στέκονται στα νέα «επεισόδια» εκφυλισμού των συλλογικών διαδικασιών, που υποβαθμίζουν το κύρος του μεγαλύτερου συνδικαλιστικού φορέα της Μεσσηνίας.

«Θέλουν να γίνει το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου στα βουβά, χωρίς Γενική Συνέλευση, χωρίς καμία συζήτηση», επισημαίνουν αναφερόμενοι στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ, με θέμα τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων του συνεδρίου.

Συγκεκριμένα καταγγέλλουν τις πρακτικές του προέδρου Σωτήρη Τσώνη και της ομάδας του, σημειώνοντας: «Νομιμοποίησαν σωματείο που έχει εκλεγμένο αντιπρόσωπο μόνιμο δημοτικό υπάλληλο και ψηφίσαντες πολλούς δημοτικούς υπαλλήλους, που ψήφισαν και στο συγκεκριμένο σωματείο του ιδιωτικού τομέα και στο σωματείο των ΟΤΑ!

Νομιμοποίησαν σωματείο που εμφανίζει 672 ψηφίσαντες, εκ των οποίων 606 με ηλεκτρονική ψηφοφορία, χωρίς να έχει κατατεθεί στο ΔΣ οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο, βάσει του οποίου μπορεί να διασταυρωθεί ότι οι ψηφίσαντες είναι υπαρκτά πρόσωπα. Μάλιστα, στην κατάσταση ψηφισάντων εμφανίζονται μόνο 66 ψηφίσαντες!

Αρνήθηκαν να γίνει έλεγχος στα έγγραφα των σωματείων, ενώ ο πρόεδρος αρνήθηκε στα μέλη του ΔΣ ακόμα και να ακουμπήσουν το αντίγραφο του μητρώου αντιπροσώπων, διαβάζοντας τα ονόματα των αντιπροσώπων εν τάχει!».

Καυτηριάζοντας αυτές τις πρακτικές οι εκπρόσωποι της ΔΑΣ σημειώνουν ότι πρόεδρος και ηγετική ομάδα του ΕΚΚ «θέλουν νόθους αντιπροσώπους, συνέδριο μηχανισμών, με μόνο στόχο "τα κουκιά και τις καρέκλες"». Και απευθύνουν κάλεσμα σε κάθε συνδικαλιστή, κάθε αντιπρόσωπο του συνδικαλιστικού φορέα «να προβληματιστεί από τα συνεχόμενα φαινόμενα εκφυλισμού και διάλυσης. Ολοι μαζί να βάλουμε τέλος σ' αυτήν την κατρακύλα».

Παράλληλα καλούν σε πραγματοποίηση πραγματικής Γενικής Συνέλευσης στο ΕΚ, με συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα στους χώρους δουλειάς, για τη δράση στα σωματεία, έχοντας ο καθένας την δική του οπτική, για το πάρσιμο συλλογικών αποφάσεων: «Ενάντια στην επίθεση στα δικαιώματά μας, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι εργαζόμενοι στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία, και όχι συνέδριο μηχανισμών στη ζούλα, με τους εργαζόμενους στη γωνία».

Στήριξη στη ΔΑΣ για το μέλλον και τη ζωή των εργαζομένων

Μπροστά στη συνέλευση οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν την Τετάρτη αναφέρθηκαν στα «πεπραγμένα» της ηγετικής ομάδας και του προέδρου του ΕΚΚ τονίζοντας ότι ουδέποτε βρέθηκαν σε χώρο δουλειάς για να στηρίξουν τους εργαζόμενους, δεν στηρίζουν απεργίες (π.χ. ενάντια στο 13ωρο ή στις 28 Φλεβάρη) και κινητοποιήσεις κλάδων, συμβάλλουν στην πολυδιάσπαση της εργατικής τάξης με πολλά διαφορετικά σωματεία σε ίδιους κλάδους κ.λπ.

Οπως επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Καράμπελας, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, «θέλουμε πρόεδρο που θα μεριμνά για τους εργαζόμενους, θα έχει παρέμβαση και παρουσία στους χώρους δουλειάς, θα τους υπερασπίζει απέναντι στους εργοδότες. Ετσι πορεύονται οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ όλα αυτά τα χρόνια, και έχουν εμποδίσει εργοδοτικές αυθαιρεσίες και πλειστηριασμούς ή έχουν κερδίσει απλήρωτα δεδουλευμένα για εργαζόμενους».

Και κάλεσε σε στήριξη της ΔΑΣ, για να ενισχυθούν ο αγώνας και η διεκδίκηση των εργαζομένων της Καλαμάτας.