Κρυφές ... συναντήσεις συνδικαλιστών γιατρών με τον υπουργό Υγείας

Για «ξεπεσμό και ξεφτίλα» κάνει λόγο η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση (ΔΗΠΑΚ) Γιατρών, με αφορμή το γεγονός ότι συνδικαλιστές γιατροί «συναντήθηκαν κρυφά με τον υπουργό Υγείας παραγκωνίζοντας την ΕΙΝΑΠ και την ΟΕΝΓΕ».

Συγκεκριμένα, η «κρυφή συνάντηση» πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη στο υπουργείο Υγείας, ανάμεσα στον υπουργό Αδωνι Γεωργιάδη, την αντιπρόεδρο της ΟΕΝΓΕ και στέλεχος της ΝΔ Ματίνα Παγώνη, τον γενικό γραμματέα της ΟΕΝΓΕ και στέλεχος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πάνο Παπανικολάου και την διευθύντρια της Δερματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής.

Οπως σημειώνει η ΔΗΠΑΚ, «κανένα από τα συνδικαλιστικά όργανα στα οποία συμμετέχουν αυτοί οι δυο συνδικαλιστές δεν γνώριζε κάτι».

Δηλαδή, καμία ενημέρωση δεν είχε ούτε το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ (που συνεδρίασε μία ημέρα πριν τη συνάντηση) που είναι και οι δύο τους μέλη. Ούτε η ΕΓ της ΟΕΝΓΕ που είναι και οι δύο τους μέλη. Ούτε και το ΔΣ του σωματείου της Νίκαιας στο οποίο ανήκουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Δυτικής Αττικής.

Μάλιστα, η Γενική Συνέλευση γιατρών Νίκαιας πραγματοποιήθηκε μία μέρα μετά.

«Με λίγα λόγια οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές συναντήθηκαν κρυφά με τον υπουργό Υγείας παραγκωνίζοντας την ΕΙΝΑΠ και την ΟΕΝΓΕ, οι οποίες εδώ και 6 μήνες έχουν ζητήσει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και η πολιτική ηγεσία είτε αποφεύγει να έρθει αντιμέτωπη μαζί τους είτε τους αντιμετωπίζει με καταστολή και χημικά (όπως πρόσφατα στο Αττικόν)», σημειώνει η ΔΗΠΑΚ.

Και σχολιάζει πως, όπως φαίνεται, ο υπουργός Υγείας δεν έχει ανοιχτή την πόρτα του για όλους τους συνδικαλιστές από τα νοσοκομεία, «αλλά μόνο για κάποιους και πάντα με την προϋπόθεση ότι οι ίδιοι θα δεχτούν να πέσουν τόσο χαμηλά, ώστε να κινηθούν "πίσω από την πλάτη" των συνδικαλιστικών οργάνων στα οποία ανήκουν».

Η ΔΗΠΑΚ σημειώνει για τα συγκεκριμένα συνδικαλιστικά στελέχη: «Για την εκπρόσωπο της ΔΗΚΝΙ, δεν πέφτει κανένας από τα σύννεφα, αφού είναι γνωστός ο εναγκαλισμός της με τον Αδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο δεν χάνει ευκαιρία να παινέψει για το "έργο" του στα δημόσια νοσοκομεία.

Είναι όμως για λύπηση ο εκπρόσωπος της παράταξης του Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή (ΑΝΤΑΡΣΥΑ), που, ενώ μιλάει για "ανένδοτο" αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση και "διαδικασίες από τα κάτω", επιβεβαιώνεται ότι όχι μόνο δεν πιστεύει σ' αυτά αλλά συνειδητά επιλέγει να καλλιεργήσει τη λογική της ανάθεσης και της εκδούλευσης. Γι' αυτό και επιδιώκει να συνομιλήσει με τον Γεωργιάδη πίσω από κλειστές πόρτες, αδειάζοντας μέχρι και τα μέλη της παράταξής του. Φαίνεται στο τουίτερ φτιάχνονται ισχυρές φιλίες».