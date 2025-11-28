Παρασκευή 28 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Σε εξέλιξη οι αρχαιρεσίες σωματείων

- Η Ενωση Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ) συνεχίζει τις εκλογές της μέχρι σήμερα Παρασκευή. Η κάλπη βρίσκεται καθημερινά από 6 π.μ. μέχρι 11 μ.μ. στο γραφείο Π13 στη στοά στο ΣΕΜΠΟ.

- Το Σωματείο Εργαζομένων σε «Vodafone - 360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές μέχρι την Κυριακή 30 Νοέμβρη. Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή 5 μ.μ. - 8 μ.μ. στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ (Σολωμού 58, Αθήνα).

- Ο Σύνδεσμος Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Πειραιά μέχρι τις 30 Νοέμβρη, από τις 11 π.μ. έως τις 7 μ.μ. στα εξής σημεία: Σήμερα Παρασκευή στην Νίκαια (Γεμέλου 95).

- Το νεοσύστατο Σωματείο ΜΚΟ Προσφυγικού και Συναφών Δομών Κοινωνικής Μέριμνας το Σαββατοκύριακο 29 - 30 Νοέμβρη, 11 π.μ. - 7 μ.μ., στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ (Σολωμού 58, 3ος όροφος).

- Το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής: Τρίτη 2 Δεκέμβρη, 9 π.μ. - 2.30 μ.μ. στο Ελληνικό, 4 μ.μ. - 8.30 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου (πλατεία Κάνιγγος, Βερανζέρου 1, 2ος όροφος). Τετάρτη 3 Δεκέμβρη 9 π.μ. - 2.30 μ.μ. στο Μαρούσι («Δαχτυλίδι»), 3 μ.μ. - 8.30 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου. Πέμπτη 4 Δεκέμβρη, 9 π.μ. - 2.30 μ.μ. στο «Χίλτον», 3 μ.μ. - 8.30 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου. Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, 9 π.μ. - 2.30 μ.μ. στο Ελληνικό, 4 μ.μ. - 8.30 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου. Σάββατο 6 Δεκέμβρη και Κυριακή 7 Δεκέμβρη, 9 π.μ. - 2 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου. Δευτέρα 8 Δεκέμβρη, 9 π.μ. - 2.30 μ.μ. σε έργα, 3 μ.μ. - 8.30 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Οι δολοφόνοι των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης επέστρεψαν στον χώρο του εγκλήματος
«Δεν θα λιώσουμε για τα κέρδη τους», διαμηνύουν οι εμποροϋπάλληλοι και τα σωματεία
Οχι σε συνέδριο «στα βουβά», σε διαδικασίες μηχανισμών και εκφυλισμού
Χιλιάδες λαού και νεολαίας στους δρόμους για την Υγεία
Πάνω από 40 σωματεία και φορείς συντονίζονται για την Υγεία και το Νοσοκομείο
 Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες απεργιακών και άλλων κινητοποιήσεων
 Ενας χρόνος πλούσιας δράσης κόντρα στην εργοδοσία μετά την «αλλαγή σελίδας»
 Εκρηκτική η κατάσταση από την άναρχη εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης
 Κρυφές ...συναντήσεις συνδικαλιστών γιατρών με τον υπουργό Υγείας
 Σήμερα η πανελλαδική νοσηλευτική απεργία
 Απαράδεκτη προσπάθεια οικονομικής ασφυξίας
 Αυτοδυναμία και άνοδος της ΔΑΣ
 Ενισχυμένη η Ενωση Λογιστών από τις εκλογές
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ