Σήμερα η πανελλαδική νοσηλευτική απεργία

Από την Κρήτη μέχρι τον Εβρο, και από την Ηπειρο μέχρι τα Δωδεκάνησα, απεργούν σήμερα Παρασκευή νοσηλευτές, μαίες, τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμων.

Δίνουν τη μάχη ενάντια στην πολιτική εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος Υγείας, στη δουλειά - λάστιχο, στους πενιχρούς μισθούς, στις απάνθρωπες συνθήκες δουλειάς και νοσηλείας, στα εξοντωτικά ωράρια. Μια μάχη απέναντι στις συμβιβασμένες ηγεσίες της ΠΟΕΔΗΝ, της ΕΝΕ και της ΠΑΣΥΝΟ που συστηματικά υπονομεύουν τους αγώνες, συσκοτίζουν τις πραγματικές αιτίες όσων ζει το προσωπικό πρώτης γραμμής στα δημόσια νοσοκομεία. Στο πλευρό των νοσηλευτών τάσσονται τουλάχιστον 30 Σωματεία Εργαζομένων σε δημόσια νοσοκομεία, που έχουν πάρει απόφαση συμμετοχής στη σημερινή πανελλαδική νοσηλευτική απεργία που επιβλήθηκε και οργανώθηκε «από τα κάτω». Μαζί τους οι Ενώσεις Ιατρών, όπως η ΕΙΝΑΠ.

Η απεργιακή συγκέντρωση έχει οριστεί για την Αθήνα στις 4 μ.μ. στο Σύνταγμα, για την περιφέρεια σε κάθε νοσοκομείο.

Φέρνουν στο προσκήνιο τις ανάγκες τους και απαιτούν: