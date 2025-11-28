Παρασκευή 28 Νοέμβρη 2025
Σήμερα η πανελλαδική νοσηλευτική απεργία

Συγκέντρωση στις 4 μ.μ. στο Σύνταγμα

Από την Κρήτη μέχρι τον Εβρο, και από την Ηπειρο μέχρι τα Δωδεκάνησα, απεργούν σήμερα Παρασκευή νοσηλευτές, μαίες, τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμων.

Δίνουν τη μάχη ενάντια στην πολιτική εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος Υγείας, στη δουλειά - λάστιχο, στους πενιχρούς μισθούς, στις απάνθρωπες συνθήκες δουλειάς και νοσηλείας, στα εξοντωτικά ωράρια. Μια μάχη απέναντι στις συμβιβασμένες ηγεσίες της ΠΟΕΔΗΝ, της ΕΝΕ και της ΠΑΣΥΝΟ που συστηματικά υπονομεύουν τους αγώνες, συσκοτίζουν τις πραγματικές αιτίες όσων ζει το προσωπικό πρώτης γραμμής στα δημόσια νοσοκομεία. Στο πλευρό των νοσηλευτών τάσσονται τουλάχιστον 30 Σωματεία Εργαζομένων σε δημόσια νοσοκομεία, που έχουν πάρει απόφαση συμμετοχής στη σημερινή πανελλαδική νοσηλευτική απεργία που επιβλήθηκε και οργανώθηκε «από τα κάτω». Μαζί τους οι Ενώσεις Ιατρών, όπως η ΕΙΝΑΠ.

Η απεργιακή συγκέντρωση έχει οριστεί για την Αθήνα στις 4 μ.μ. στο Σύνταγμα, για την περιφέρεια σε κάθε νοσοκομείο.

Φέρνουν στο προσκήνιο τις ανάγκες τους και απαιτούν:

  • Πλήρη και ασφαλή στελέχωση των νοσηλευτικών τμημάτων, με προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.
  • Αυξήσεις 20% στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
  • Διπλασιασμό ανθυγιεινού επιδόματος και αποζημίωσης για εργασία νυχτερινή και σε αργίες - Κυριακές.
  • Αμεση ένταξη στα ΒΑΕ με μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας. Προστασία της υγείας και ασφάλειας.
  • Καθηκοντολόγια εναρμονισμένα με τα προγράμματα σπουδών των νοσηλευτικών σχολών. Κατάργηση της νομικής ευθύνης των νοσηλευτών για την εκτέλεση επιπλέον νοσηλευτικών πράξεων από βοηθούς νοσηλευτές.
  • Ενιαία κατηγορία νοσηλευτικού προσωπικού με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αποκατάσταση της μισθολογικής αδικίας σε βάρος των ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών και εξασφάλιση δυνατότητας πρόσβασής τους στις δημόσιες πανεπιστημιακές σχολές με διευκολύνσεις και εκπαιδευτικές άδειες. Αμεση ένταξη των ΤΕ νοσηλευτών στην ΠΕ κατηγορία.
  • Αμοιβή των σπουδαστών με τον βασικό μισθό, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
  • Λήψη μέτρων για τους εργαζόμενους με παιδιά και ιδιαίτερα τις μονογονεϊκές οικογένειες. Δημιουργία δημόσιων δωρεάν βρεφονηπιακών σταθμών.
    
