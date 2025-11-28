ΚΛΑΔΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες απεργιακών και άλλων κινητοποιήσεων

Σε τροχιά νέων αγωνιστικών κινητοποιήσεων για τις ΣΣΕ, τους μισθούς, τα ωράρια και άλλα δικαιώματα βρίσκονται Ομοσπονδίες και Σωματεία σε όλη τη χώρα, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις μεγάλες απεργίες του προηγούμενου μήνα.

Οικοδόμοι: Στις 10 Δεκέμβρη «νεκρώνουν» τα εργοτάξια

Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάζουν την απεργία τους στις 10 Δεκέμβρη η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα Οικοδόμων σε όλη τη χώρα.

Με περιοδείες και συγκεντρώσεις σε εργοτάξια και γιαπιά, με συσκέψεις και συνελεύσεις το απεργιακό κάλεσμα φτάνει πλατιά στους εργάτες του κλάδου για να «νεκρώσουν» για μια ακόμα φορά οι χώροι δουλειάς, ξεχωρίζοντας την απαίτηση για κήρυξη της κλαδικής ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για όλους τους εργοδότες. Απαιτούν ακόμα 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αλλά και αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.

Ντελιβεράδες: «Ακίνητα» σήμερα και αύριο Σάββατο τα μηχανάκια

Σε στάσεις εργασίας σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο (6 μ.μ. - 11 μ.μ.) προχωρούν οι εργαζόμενοι της «e-food» και της «Wolt» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Γιάννενα και Βόλο.

Στη Θεσσαλονίκη το Σωματείο Εργαζομένων «e-food» προγραμματίζει κινητοποίηση αύριο στις 6 μ.μ. έξω από το κατάστημα «Jackaroo» (Αγίας Σοφίας με Μητροπόλεως).

Τις κινητοποιήσεις στηρίζει το κλαδικό σωματείο ΣΕΤΕΠΕ της Θεσσαλονίκης.

Στις 5 Δεκέμβρη απεργούν οι ηθοποιοί

Την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη απεργούν οι ηθοποιοί, απαιτώντας υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου (ΠΕΘ, ΕΝΘΕΠΑ) χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις, πρόβες πληρωμένες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, μισθό 1.250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις την εβδομάδα, ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις την εβδομάδα.

«Εμείς είμαστε οι εργαζόμενοι, εμείς γεμίζουμε τα θέατρά τους και έχει έρθει η ώρα να μπει τέλος στις δεκαετίες που δουλεύουμε χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, χωρίς Συμβάσεις», ξεκαθαρίζει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Και καλεί «κάθε θίασο, όπου ακόμα δεν έχει συμβεί, συλλογικά να συζητήσει, να αποφασίσει και να ανακοινώσει τη συμμετοχή στην απεργία. Ηδη οι αποφάσεις στα μεγάλα θέατρα είναι πολλές. Ηδη η Ενωση Μη Κερδοσκοπικών Θιάσων (ΕΜΚΕΘΙ) έχει ανακοινώσει ότι θα κλείσει τα θέατρά της σε ένδειξη συμπαράστασης την ημέρα της απεργίας, αλλά και το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα - Ακρόαμα (ΣΕΘΕΑ), οι άνθρωποι που δουλεύουμε μαζί, με ανακοίνωσή τους στέκονται στο πλευρό μας. Η απεργία μας να είναι καθολική, όπως καθολική είναι και η επίθεση που δεχόμαστε».

ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»: Επαναφέρουν πρόταση για 48ωρη απεργία με προοπτική κλιμάκωσης

Την πρότασή τους για 48ωρη απεργία με προοπτική κλιμάκωσης τον Δεκέμβρη, ώστε να οργανωθεί ο αγώνας ενάντια στις συνέπειες της εφαρμογής του Ν. 4150/2013, επαναφέρουν τα ναυτεργατικά Σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» στη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ.

Τα δύο ναυτεργατικά σωματεία θυμίζουν ότι πρόσφατα είχαν ζητήσει να γίνει έκτακτη σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ωστόσο η πλειοψηφία της ΠΝΟ επέλεξε να συγκαλέσει συνεδρίαση μία ημέρα πριν την εφαρμογή του νόμου, στις 31 Οκτώβρη, αποτρέποντας συνειδητά κάθε δυνατότητα ουσιαστικής αντίδρασης και προετοιμασίας.

Συνελεύσεις σωματείων

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την Κυριακή 30 Νοέμβρη, στις 11 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, για την απεργία στις 10 Δεκέμβρη.

Τοπ Συνδικάτο Οικοδόμων Πάτρας καλεί την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη στις 6 μ.μ. στον Παμμικρασιατικό Σύνδεσμο (Προσφυγικά).

Το ΣΕΤΗΠ Θεσσαλονίκης, μετά τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής που κατέγραψε στις πρόσφατες εκλογές, καλεί όλους τους εργαζόμενους σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (1ος όροφος).