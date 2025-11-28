ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ

Χιλιάδες λαού και νεολαίας στους δρόμους για την Υγεία

«Κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία - δικαίωμά μας είναι η δωρεάν Υγεία» το μήνυμα από τις μαζικές συγκεντρώσεις σε όλους τους νομούς

Χιλιάδες ήταν οι Κρητικοί που διαδήλωσαν χθες, για ακόμα μια φορά, σε όλο το νησί, από τα Χανιά μέχρι τη Σητεία, συμμετέχοντας στις συντονισμένες κινητοποιήσεις σωματείων και φορέων.

Με σύνθημα «Η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα» έδωσαν τη μάχη ενάντια στην εγκληματική πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ, που μετατρέπει τα νοσοκομεία σε επιχειρηματικές μονάδες και τους ασθενείς σε πελάτες.

Σύσσωμα τα υγειονομικά σωματεία από όλη την Κρήτη, με εκατοντάδες εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς έκαναν βήμα στον συλλογικό και συντονισμένο αγώνα για ένα αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν, σύγχρονο, αναβαθμισμένο σύστημα Υγείας για τις ανάγκες του λαού.

Είναι ξεκάθαρο, πλέον, σε μεγάλο τμήμα του κρητικού λαού ότι η πολιτική εμπορευματοποίησης, που ακολουθούν οι κυβερνήσεις στην Υγεία, την οποία συνεχίζει και εντείνει η σημερινή της ΝΔ απογειώνει, εντάσσεται στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής για τη στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, που στον βωμό της θυσιάζεται η υγεία, ακόμα και η ζωή των εργαζομένων.

Ετσι, ο κρητικός λαός μαζί με τους υγειονομικούς έστειλαν δυνατό μήνυμα στην κυβέρνηση: Δεν θα συμβιβαστούμε με τη μιζέρια της υποχρηματοδότησης, γι' αυτό και οι κοινές διεκδικήσεις σύσσωμων των σωματείων και των μαζικών φορέων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Πλήρη στελέχωση όλων των δημόσιων νοσοκομείων, της ΠΦΥ και του ΕΚΑΒ με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης. Αύξηση οργανικών θέσεων νοσοκομείων. Ταυτόχρονη ανοικτή προκήρυξη όλων των κενών θέσεων με κίνητρα.

Να μη συγχωνευτεί/κλείσει κανένα τμήμα, νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας. Οχι στον νέο «χάρτη Υγείας».

Κατάργηση των πληρωμών των ασθενών. Κατάργηση συμμετοχής για φάρμακα, εξετάσεις, νοσηλείες.

Οχι στη μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια λειτουργίας. Οχι στην είσοδο ιδιωτών γιατρών στα νοσοκομεία. Κατάργηση πληρωμής ασθενών στα απογευματινά ιατρεία/χειρουργεία των δημόσιων νοσοκομείων. Οχι σε εκχώρηση υπηρεσιών ΕΣΥ σε εργολάβους.

Επαρκής αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση Υγείας, σύμφωνα με τις ανάγκες.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς.

«Στο πόδι» το Ηράκλειο

Στο, υγειονομικοί μαζί με εκατοντάδες λαού έγιναν ξανά χθες το απόγευμα «μία γροθιά» στην Πλ. Ελευθερίας, στέλνοντας δυνατό μήνυμα σε υπουργείο Υγείας και κυβέρνηση ότι η πολιτική της εμπορευματοποίησης και της υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος Υγείας, που έχει κάνει ρημάδια τα νοσοκομεία δεν θα περάσει. Δεκάδες ήταν οι μαζικοί φορείς και τα εργατικά σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των υγειονομικών σωματείων παίρνοντας μέρος στη χθεσινή συγκέντρωση.

Ο Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ και μέλος του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ, από το βήμα της συγκέντρωσης, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Τα εργατικά σωματεία, οι σύλλογοι, οι φορείς του Ηρακλείου είμαστε εδώ. Οι μαχόμενοι υγειονομικοί μια γροθιά μαζί με τον λαό και τη νεολαία, για να διατρανώσουμε: Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι κοινωνικό αγαθό. Είναι δικαίωμα για όλους. Θέλουμε την υγεία που δικαιούμαστε στον 21ο αιώνα!».

«Να το καταλάβουν καλά: Στον αγώνα μας για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας δεν μπαίνουν τελείες. Θα είναι συνεχής γιατί συνεχής είναι η επίθεση που δεχόμαστε όλα αυτά τα χρόνια!», τόνισε.

Ανέδειξε την αγωνία του λαού για τα νοσοκομεία που απαξιώνονται, υποβαθμίζονται, εμπορευματοποιούνται, και σημείωσε ότι «έχουμε ένα τεράστιο εμπόδιο, το οποίο πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρο: Είναι η αντιμετώπιση της Υγείας ως εμπορεύματος αντί κοινωνικού αγαθού που πρέπει να προσφέρεται δημόσια και δωρεάν. Και σε αυτό έχουν ευθύνη διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις! (...)

Κλίμα ξεσηκωμού σε όλους τους νομούς

Τους λέμε καθαρά:Η Υγεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα που θα την αγοράζει μόνο όποιος έχει. Θέλουμε Υγεία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, νοσοκομεία πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα με όλες τις ειδικότητες που έχουμε ανάγκη».

Στα Χανιά πραγματοποιήθηκε, επίσης, μεγάλη συγκέντρωση και δυναμική πορεία στους δρόμους της πόλης, με δεκάδες εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς να ανταποκρίνονται στο αγωνιστικό κάλεσμα των υγειονομικών σωματείων. Από το βήμα της συγκέντρωσης εκπρόσωποί τους τόνισαν ότι είναι μονόδρομος η συνέχιση του αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου συστήματος Υγείας. Μεταξύ άλλων, μίλησαν ο Βαρδής Γεωργακάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Χανίων, ο Φώτης Ριγανάκος, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Χανίων και αναπληρωτής γραμματέας του ΔΣ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος και η Ελένη Τάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων.

Στον νομό Λασιθίου, με σύσσωμη παρουσία των υγειονομικών σωματείων και άλλων μαζικών φορέων πραγματοποιήθηκαν μαζικές συγκεντρώσεις σε Αγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία. Στις συγκεντρώσεις πήραν μέρος υγειονομικοί, εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μικροί αυτοαπασχολούμενοι, γονείς και μαθητές.

Μάλιστα, το Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ είχαν προκηρύξει στάσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Χαρακτηριστικό της μαζικότητας των συγκεντρώσεων ήταν ότι στον Αγιο Νικόλαο οι μαζικοί φορείς που στήριξαν την κινητοποίηση ξεπέρασαν τους 30, ενώ παίρνοντας τον λόγο σημείωσαν ότι ο αγώνα για το δικαίωμα στη δωρεάν και δημόσια Υγεία του λαού δεν σταματά και θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.

Στον Αγιο Νικόλαο, κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Γιώργος Μανουσάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και μέλος του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ, και ο Κώστας Καραταράκης, πρόεδρος της Ενωσης Γιατρών ΕΣΥ Ν. Λασιθίου. Στη συγκέντρωση της Σητείας κεντρικές ομιλήτριες ήταν η Εφη Φανουράκη, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου και η Εύη Γκαβανόζη, μέλος του ΔΣ της Ενωσης Γιατρών ΕΣΥ Ν. Λασιθίου. Στη συγκέντρωση της Ιεράπετρας, κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Γιάννης Φασουλάς.

Τέλος, και στην πόλη του Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση στο δημαρχείο και ακολούθησε δυναμική πορεία. Εκατοντάδες Ρεθυμνιώτες διαδήλωσαν και βροντοφώναξαν, για ακόμα μια φορά: «Τα νοσοκομεία τα πλήρωσε ο λαός δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός» και «Το κέρδος σκοτώνει την υγεία όχι πληρωμές στα νοσοκομεία». Από το μικρόφωνο της συγκέντρωσης χαιρέτισαν δεκάδες εκπρόσωποι εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων που συμμετείχαν στην κινητοποίηση, ενώ την κεντρική ομιλία έκανε η Πέλα Νεονάκη, πρόεδρος της Ενωσης Γιατρών ΕΣΥ Ν. Ρεθύμνου.