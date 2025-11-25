ΔΑΣ ΑΔΕΔΥ

Νέο επεισόδιο νοθείας από τους «συνήθεις ύποπτους»

Μια ακόμα μεθόδευση νοθείας και εκφυλισμού μπροστά στο 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει η ΔΑΣ ΑΔΕΔΥ, η οποία αφορά την εμφάνιση πλαστού πρακτικού αρχαιρεσιών στο Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου.

Οπως αναφέρει, με την «καθοδήγηση» στελέχους - μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ - της παράταξης ΕΑΕΚ/ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά - Κίνημα Δημοκρατίας, όπως αποδεικνύεται και από σχετική ανάρτησή του στο Facebook, σύσσωμες όλες οι ηγεσίες των άλλων παρατάξεων στους Συλλόγους ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ του νομού Ηρακλείου συμφώνησαν να παρουσιάσουν πλαστά πρακτικά για την εκλογή αντιπροσώπων στο Νομαρχιακό Τμήμα, σαν να έκαναν εκλογές τώρα, επαναλαμβάνοντας τα αποτελέσματα προηγούμενων αρχαιρεσιών τους με τωρινές ημερομηνίες!

«Και όχι μόνο συμφώνησαν, το έκαναν και πράξη. Και βρήκαν όπως αποδεικνύεται και κάποιους πρόθυμους δικηγόρους, να βάλουν την υπογραφή τους σε αυτά τα πλαστά πρακτικά!» προσθέτει η ΔΑΣ, η οποία παραπέμπει σε ηλεκτρονική συνομιλία των παρατάξεων στην ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Το επιχείρημά τους, συνεχίζει, ότι «έτσι έκαναν πάντα», προσβάλλει εκτός των άλλων όλους τους άλλους Συλλόγους που πραγματοποίησαν αρχαιρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

«Είναι τραγικό», σημειώνει, «να παρουσιάζουν ως δημοκρατική, συλλογική και διάφανη διαδικασία την παραποίηση της βούλησης των εργαζομένων, να φτιάχνουν πλαστά πρακτικά αρχαιρεσιών, να αποφασίζουν κάποιοι πώς θα εκφραστούν οι εργαζόμενοι, λες και τους έχουν στο "τσεπάκι τους", λες και απαγορεύεται στους εργαζόμενους να αλλάξουν τις επιλογές τους, να αλλάξουν την ψήφο τους».

Η ΔΑΣ τονίζει πως τα επεισόδια εκφυλισμού και νοθείας μπροστά στο 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ και τις εκλογές των νέων Εκτελεστικών Γραμματειών των Νομαρχιακών Τμημάτων συνεχίζονται, με πρωταγωνιστές τους «συνήθεις ύποπτους», και καλεί τους εργαζόμενους να κάνουν το βήμα «για να αποδυναμώνουμε τον κυβερνητικό συνδικαλισμό και να ακυρώσουμε την προσπάθεια εκφυλισμού των συνδικάτων, για έναν πιο αποφασιστικό, πιο μαχητικό αγώνα το επόμενο διάστημα!».