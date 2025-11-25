ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σπάμε τον φαύλο κύκλο της εκμετάλλευσης, της βίας, της γυναικείας ανισοτιμίας

«Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή βίας, εκμετάλλευσης, γυναικείας ανισοτιμίας, για την κοινωνία της πραγματικής απελευθέρωσης των γυναικών, τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό», τονίζει η ΚΝΕ στο κάλεσμά της με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Η ΚΝΕ καλεί τη νεολαία να δυναμώσει τον αγώνα ενάντια στους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που γεννούν τους δράστες - «τέρατα» και παγιδεύουν τις γυναίκες σε χρόνια προβληματικές σχέσεις, και επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «βία και καταπίεση» είναι «"παιδιά" του βάρβαρου εκμεταλλευτικού συστήματος. Η σεξουαλική βία και η κακοποίηση που φτάνει μέχρι τον βιασμό και τη γυναικοκτονία αποτελούν την "κορυφή του παγόβουνου" της γυναικείας ανισοτιμίας».

Και προσθέτει ότι πηγή των διακρίσεων «δεν είναι η "ανδροκρατούμενη - πατριαρχική κοινωνία"», όπως με μανία πλασάρει το σύστημα, αλλά έχουν ρίζα την εκμεταλλευτική εξουσία.

«Στη σύγχρονη αντιδραστικοποίηση της καπιταλιστικής κοινωνίας αναγκαίοι εκσυγχρονισμοί δεν μπορούν να αποκτήσουν γενικευμένο χαρακτήρα, γιατί παραμένουν ο οικονομικός και κοινωνικός καταναγκασμός που βιώνουν οι γυναίκες στην εργασία, στην οικογένεια, σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής.

Αλλά και σήμερα, από κάθε "κανάλι" του συστήματος, το σχολείο, το πανεπιστήμιο, τα social media, την πολιτιστική βιομηχανία, προωθούνται δήθεν "σύγχρονα" αντιδραστικά πρότυπα στάσης ζωής που επιδρούν στις διαπροσωπικές σχέσεις» και «δημιουργούν ανοχή ακόμα και σε ακραίες μορφές εκμετάλλευσης και βίας κατά των γυναικών, όπως η πορνεία, η εμπορευματοποίηση του σώματος και της σεξουαλικότητας, η παρένθετη μητρότητα, η οικονομική εξάρτηση των γυναικών από ερωτικούς συντρόφους τους», συνεχίζει η ΚΝΕ και αναδεικνύει:

«Η όποια "ευαισθησία" της ΕΕ, του αστικού κράτους, των κυβερνήσεων» αρχίζει και τελειώνει στα όρια της «αντοχής της οικονομίας». «Εξασφαλίζουν απλόχερα δισ. ευρώ για εξοπλισμούς με βάση τους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, για την πολεμική οικονομία» ενώ «αφήνουν στον "αέρα" τη λειτουργία του δικτύου δομών, καθώς λήγει το πρόγραμμα της ΕΕ».

«Στην "ασφυξία" που γεννά το σύστημα της εκμετάλλευσης, της πολύμορφης βίας και γυναικείας ανισοτιμίας, "οξυγόνο" για κάθε νέα είναι η συμμετοχή στον αγώνα για την απελευθέρωση της γυναίκας από κάθε κοινωνική ανισότητα, στη σοσιαλιστική - κομμουνιστική κοινωνία», τονίζει η ΚΝΕ, αναδεικνύοντας την πάλη μαζί με το ΚΚΕ για την ολόπλευρη προστασία των γυναικών, «για να εξασφαλιστούν εκείνοι οι οικονομικοί - κοινωνικοί παράγοντες ώστε οι γυναίκες να έχουν τη δυνατότητα να αποκρούσουν τη βία κάθε μορφής, χειραφετημένες οικονομικά και κοινωνικά.

Το "δίχτυ ασφαλείας" είναι η δράση του φοιτητικού συλλόγου και του μαθητικού συμβουλίου, του γυναικείου συλλόγου της ΟΓΕ, του σωματείου, για να βρει η γυναίκα το κουράγιο, την αλληλεγγύη, τη δύναμη να αλλάξει μαχητικά τη ζωή της».