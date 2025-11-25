ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στη μάχη των αρχαιρεσιών και της απεργίας

Σε μαζική συμμετοχή στις αρχαιρεσίες που διεξάγονταικαλεί τους εργαζόμενους το«για να δώσουμε δύναμη στο Συνδικάτο μας, για να γίνει ακόμα πιο ισχυρό όπλο στα χέρια μας!». Παράλληλα καλεί τους ηλεκτρολόγους στην εγκατάσταση σε συμμετοχή στην

Πιο δυνατό Συνδικάτο σημαίνει «να μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα τον αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, για το ωράριο, την Ασφάλιση, τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, τη ζωή και την υγεία την δικά μας και των οικογενειών μας. Οσο γινόμαστε περισσότεροι, αποφασισμένοι να παλέψουμε για το δίκιο μας, συσπειρωμένοι στο Συνδικάτο μας, τόσο περισσότερο θα βάζουμε εμπόδια στα σχέδιά τους. Οταν οι εργαζόμενοι είμαστε ενωμένοι, πολλαπλασιάζουμε τη δύναμή μας. Αυτός είναι ο φόβος της εργοδοσίας και πρέπει να τον ενισχύσουμε».

Το Συνδικάτο καλεί επίσης σε κλιμάκωση του αγώνα με την 24ωρη απεργία στους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, αναδεικνύοντας τα ζητήματα των πολλών ωρών και ημερών εργασίας, της ακρίβειας, των εργατικών «ατυχημάτων».

Το πρόγραμμα των αρχαιρεσιών

Τρίτη 2/12: 9 π.μ. - 2.30 μ.μ. στο Ελληνικό, 4 μ.μ. - 8.30 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου (πλατεία Κάνιγγος, Βερανζέρου 1, 2ος όροφος).

Τετάρτη 3/12: 9 π.μ. - 2.30 μ.μ. στο Μαρούσι («Δαχτυλίδι»), 3 μ.μ. - 8.30 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου.

Πέμπτη 4/12: 9 π.μ. - 2.30 μ.μ. στο «Χίλτον», 3 μ.μ. - 8.30 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου.

Παρασκευή 5/12: 9 π.μ. - 2.30 μ.μ. στο Ελληνικό, 4 μ.μ. - 8.30 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου.

Σάββατο 6/12 και Κυριακή 7/12: 9 π.μ. - 2 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου.

Δευτέρα 8/12: 9 π.μ. - 2.30 μ.μ. σε έργα, 3 μ.μ. - 8.30 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου.