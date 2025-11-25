Τρίτη 25 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κινητοποίηση για το δικαίωμα στη δουλειά και το επίδομα επικίνδυνης εργασίας

Στάση εργασίας (9 π.μ. - 1 μ.μ.) και συγκέντρωση στις 11 π.μ. έξω από το υπουργείο Εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας, απαιτώντας τη διασφάλιση της παραμονής εργαζόμενης στην Υπηρεσία, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και την έκδοση υπουργικής απόφασης για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους της Επιθεώρησης που συμμετέχουν στην ελεγκτική διαδικασία.

Αφορμή είναι ζήτημα εργαζόμενης που υπηρετεί στην Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων στην Ελευσίνα, η οποία έχει κερδίσει πρωτόδικη απόφαση που αναγνωρίζει ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ότι η σύμβασή της αποτελεί ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Ωστόσο το υπουργείο έχει προσφύγει κατά της απόφασης αυτής, με τον Σύλλογο να σημειώνει ότι η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενέχει τον σοβαρό κίνδυνο της απομάκρυνσής της από την εργασία ύστερα από περισσότερα από 15 χρόνια.

Σε μαζική συμμετοχή καλεί η «Αγωνιστική Συσπείρωση», τονίζοντας για την παραπάνω εργαζόμενη ότι αποτελούσε για πάρα πολλά χρόνια την μοναδική διοικητική υπάλληλο του τμήματος και πως ακόμα και σήμερα δεν έχει υπαχθεί σε μισθολογικό κλιμάκιο, εξακολουθώντας να αμείβεται από το 2007 με 500 ευρώ! «Η ίδια η Επιθεώρηση Εργασίας που είναι αρμόδια να ελέγχει τους εργοδότες καταπατά με τον πιο βάρβαρο τρόπο την εργατική νομοθεσία!», σχολιάζει η «Αγωνιστική Συσπείρωση».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
