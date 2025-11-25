Τρίτη 25 Νοέμβρη 2025
Οχι άλλη ποινικοποίηση των ψυχιάτρων

Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας στις 2 Δεκέμβρη

Σε συνάντηση με την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προχώρησε την περασμένη Παρασκευή το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, αναδεικνύοντας το ζήτημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά για ακούσια εξέταση φερόμενων ως ψυχικά ασθενών σε δημόσιες δομές Υγείας.

Συγκεκριμένα, η ΕΙΝΑΠ κατέθεσε γνωμοδότηση και σχετικά έγγραφα, ζητώντας από την Εισαγγελία να ερευνήσει το θέμα το οποίο οξύνθηκε από την κλήση ψυχιάτρων ως υπόπτων τέλεσης ποινικών αδικημάτων.

«Αυτή η απαράδεκτη και πρωτοφανής στα χρονικά ενέργεια του Πρωτοδικείου Αθηνών ποινικοποιεί την άσκηση της ψυχιατρικής και στοχοποιεί τους συναδέλφους για τις τραγικές ελλείψεις σε διαθέσιμες κλίνες» αναφέρει η ΕΙΝΑΠ. Σημειώνει ότι πρόκειται για ένα ακόμα αποτέλεσμα της αντιδραστικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, που συρρίκνωσε δραματικά τη δημόσια δευτεροβάθμια ψυχιατρική περίθαλψη, παράλληλα με τη γιγάντωση των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών και στρέφεται εναντίον όλων των ψυχιάτρων της χώρας.

Μάλιστα, η EINAΠ προχωρά σε στάση εργασίας (11 π.μ. - 3 μ.μ.) την Τρίτη 2 Δεκέμβρη και καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12.30 μ.μ. στο υπουργείο Υγείας, όπου έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον υφυπουργό για θέματα Ψυχικής Υγείας Δ. Βαρτζόπουλο.

    

