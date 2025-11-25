ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

«Στρατηγική συνεργασία» με τις ΗΠΑ για μπίζνες στα νοσοκομεία

Σε ένα ακόμα επιχειρηματικό deal για ένταση της εμπορευματοποίησης στα δημόσια νοσοκομεία, και μάλιστα με τις ευλογίες και της αμερικάνικης πρεσβείας, εξελίχθηκε η χθεσινή συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Υγείας με θέμα τον «Ψηφιακό Βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης του πολίτη για την Υγεία». Ο υπουργός «εμπορίου Υγείας», Αδ. Γεωργιάδης, έκανε λόγο για «μια σημαντική μέρα στην παροχή υπηρεσιών Υγείας», καλωσορίζοντας την «αυτού εξοχότητα πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ» και τον Virgilio Bento, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της αμερικανικής εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης «Sword Health», ενώ ακολούθησαν τα ...συχαρίκια σε πλειάδα επιχειρήσεων.

Με κριτήριο την «αποδοτικότητα του συστήματος Υγείας», ο υπουργός παρουσίασε τον «Ψηφιακό Βοηθό», ο οποίος θα λειτουργεί από του χρόνου μέσω του αριθμού 1566 και θα παρέχει αυτοματοποιημένες απαντήσεις «για καθημερινές ερωτήσεις μέχρι και επείγοντα περιστατικά». Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, με τον «Ψηφιακό Βοηθό» θα επιτευχθούν η διαχείριση ραντεβού, η αποφόρτιση (!) των (ανύπαρκτων) δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και η παροχή βασικής ενημέρωσης σε πολίτες.

«Η Ελλάδα θα συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων ευρωπαϊκών χωρών που θα υιοθετήσουν καινοτόμες υπηρεσίες στην περίθαλψη, εστιάζοντας στην ενίσχυση της αποδοτικότητας», ανέφερε ο υπουργός, εγκαινιάζοντας «μια μεγάλη στρατηγική συνεργασία στην Υγεία, ώστε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες που γεννιούνται στις ΗΠΑ». Να σημειωθεί ότι η «Sword Health», η οποία ιδρύθηκε το 2015 και έχει έδρα στις ΗΠΑ, δραστηριοποιείται στον χώρο της ψηφιακής Υγείας και έχει ήδη αναπτύξει συνεργασίες με διεθνή συστήματα Υγείας, μεταξύ τους το βρετανικό NHS. Και εκεί βέβαια η επιχειρηματική «καινοτομία» μόνο τη μιζέρια δεν απέτρεψε, αφού το 2023 πέθαναν τουλάχιστον 14.000 ασθενείς περιμένοντας μέχρι και 12 ώρες να εξεταστούν στα Επείγοντα του βρετανικού συστήματος Υγείας. Είναι δε τέτοια η «αποδοτικότητα» που αποτελεί «πρότυπο» για την κυβέρνηση της ΝΔ, αφού οι πολύωρες αναμονές σχετίζονται με 300 θανάτους εβδομαδιαίως, ενώ πάνω από 1,5 εκατ. ασθενείς περίμεναν 12 ώρες σε ΤΕΠ, εκ των οποίων ένα εκατομμύριο Βρετανοί (65%) περίμεναν για κρεβάτι.

Τις ...ευλογίες του Θεού για όσα κάνει το ελληνικό υπουργείο Υγείας μετέφερε η πρέσβειρα των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι τα νέα deals που κλείνει είναι αποτέλεσμα «της δύναμης των διμερών μας σχέσεων, χτισμένων (...) στην πίστη σε όσα μπορούμε να επιτύχουμε όταν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας ενώνουν τις δυνάμεις τους». Ο δε ιδρυτής της παραπάνω εταιρείας αναφέρθηκε στην έλλειψη ανθρώπινου προσωπικού στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, υποστηρίζοντας ότι η χρήση της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης «θα δημιουργήσει έναν κόσμο αφθονίας», εννοώντας βέβαια την εξοικονόμηση προσωπικού.