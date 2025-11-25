Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες σε σωματεία

- Το Σωματείο Εργαζομένων σε «Vodafone - 360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές από σήμερα Τρίτη μέχρι την Κυριακή 30 Νοέμβρη, με πρόγραμμα: Στην Αττική, σήμερα 25 Νοέμβρη, 12 μ. - 5 μ.μ. στο κτίριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι. Αύριο 26 Νοέμβρη, 12 μ. - 5 μ.μ. στο κτίριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι. Επίσης αύριο το Σωματείο καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 11 π.μ. στο κτίριο, απαιτώντας αυξήσεις στους μισθούς, αύξηση του επιδόματος stand-by, βελτίωση των όρων δουλειάς. Την ίδια μέρα κάλπη θα βρίσκεται τις ώρες 10 π.μ. - 2 μ.μ. στο κτίριο της εταιρείας στα Πετράλωνα και 3 μ.μ. - 7 μ.μ. στο κτίριο της «Innovus» στη Μεταμόρφωση

- Ο Σύνδεσμος Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Πειραιά μέχρι τις 30 Νοέμβρη, από τις 11 π.μ. έως τις 7 μ.μ. στα εξής σημεία: Σήμερα Τρίτη «Σκλαβενίτης» Ικόνιο, αύριο Τετάρτη «Σκλαβενίτης» Πασαλιμάνι, Πέμπτη 27 Νοέμβρη «Leroy Merlin» Πειραιώς, Παρασκευή 28 Νοέμβρη Νίκαια (Γεμέλου 95), Σάββατο 29 Νοέμβρη Β' ΚΑΠΗ Πέραμα (Λ. Ειρήνης 36), Κυριακή 30 Νοέμβρη σωματείο ΠΕΜΕΝ (Μπουμπουλίνας 21, Πειραιάς).