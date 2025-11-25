Τρίτη 25 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες σε σωματεία

- Το Σωματείο Εργαζομένων σε «Vodafone - 360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές από σήμερα Τρίτη μέχρι την Κυριακή 30 Νοέμβρη, με πρόγραμμα: Στην Αττική, σήμερα 25 Νοέμβρη, 12 μ. - 5 μ.μ. στο κτίριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι. Αύριο 26 Νοέμβρη, 12 μ. - 5 μ.μ. στο κτίριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι. Επίσης αύριο το Σωματείο καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 11 π.μ. στο κτίριο, απαιτώντας αυξήσεις στους μισθούς, αύξηση του επιδόματος stand-by, βελτίωση των όρων δουλειάς. Την ίδια μέρα κάλπη θα βρίσκεται τις ώρες 10 π.μ. - 2 μ.μ. στο κτίριο της εταιρείας στα Πετράλωνα και 3 μ.μ. - 7 μ.μ. στο κτίριο της «Innovus» στη Μεταμόρφωση

- Ο Σύνδεσμος Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Πειραιά μέχρι τις 30 Νοέμβρη, από τις 11 π.μ. έως τις 7 μ.μ. στα εξής σημεία: Σήμερα Τρίτη «Σκλαβενίτης» Ικόνιο, αύριο Τετάρτη «Σκλαβενίτης» Πασαλιμάνι, Πέμπτη 27 Νοέμβρη «Leroy Merlin» Πειραιώς, Παρασκευή 28 Νοέμβρη Νίκαια (Γεμέλου 95), Σάββατο 29 Νοέμβρη Β' ΚΑΠΗ Πέραμα (Λ. Ειρήνης 36), Κυριακή 30 Νοέμβρη σωματείο ΠΕΜΕΝ (Μπουμπουλίνας 21, Πειραιάς).

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Οργάνωση της πάλης ενάντια στις αιτίες που γεννούν και τρέφουν τη βία σε κάθε πλευρά της ζωής μας
Κοινή Ανακοίνωση για τα 108 χρόνια από τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση
Η εποχή της ανατροπής του καπιταλισμού άνοιξε με τον Οκτώβρη του '17 - Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο!
Επιτελεία μάχης τα παραρτήματα του Συνδικάτου και οι χώροι δουλειάς
Συντονίζουν τον αγώνα για τη διασφάλιση εισοδήματος και την επιβίωσή τους
Την Παρασκευή θα ακουστεί η φωνή της «ραχοκοκαλιάς των νοσοκομείων»
 Σπάμε τον φαύλο κύκλο της εκμετάλλευσης, της βίας, της γυναικείας ανισοτιμίας
Στη μάχη των αρχαιρεσιών και της απεργίας
 «Δεν θα λιώσουμε στα ωράρια της εξόντωσης για τα κέρδη τους!»
 «Στρατηγική συνεργασία» με τις ΗΠΑ για μπίζνες στα νοσοκομεία
 Με σημαντική άνοδο ολοκληρώθηκαν οι εκλογές
 Κινητοποίηση για το δικαίωμα στη δουλειά και το επίδομα επικίνδυνης εργασίας
 Στη σύγκρουση με το σάπιο σύστημα οι γυναίκες μπορούν να αλλάξουν μαχητικά τη ζωή τους
Συνεδρίασε η Ολομέλεια στην Αθήνα
Προσκλητήριο επαναστατικής δράσης το καλλιτεχνικό πρόγραμμα
 Ενας ακόμα νεκρός εργαζόμενος μετά από ώρες δουλειάς
 Νέο επεισόδιο νοθείας από τους «συνήθεις ύποπτους»
 Αύριο η σύσκεψη Εργατικών Κέντρων και Σωματείων
 Οχι άλλη ποινικοποίηση των ψυχιάτρων
 Σύσκεψη για την οργάνωση του αγώνα ενάντια στον νέο υγειονομικό χάρτη
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ