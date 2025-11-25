ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Συνεδρίασε η Ολομέλεια στην Αθήνα

Στην Αθήνα το Σάββατο συνεδρίασε η

Εκ μέρους της Γραμματείας της ΕΚΔ την εισήγηση έκανε ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Αντιπρόσωποι των Κομμάτων που την απαρτίζουν (Κόμμα Εργασίας Αυστρίας, Κομμουνιστικό Επαναστατικό Κόμμα Γαλλίας, ΚΚ Ελλάδας, Ελβετικό ΚΚ, Κόμμα Εργατών Ιρλανδίας, ΚΚ Εργαζομένων Ισπανίας, Κομμουνιστικό Μέτωπο Ιταλίας, Νέο ΚΚ Ολλανδίας, Ενωση Κομμουνιστών Ουκρανίας, ΚΚ Σουηδίας, ΚΚ Τουρκίας, Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα για την Ειρήνη και τον Σοσιαλισμό - Φινλανδία) συζήτησαν τον απολογισμό δράσης της ΕΚΔ για την τρέχουσα χρονιά και καθόρισαν το σχέδιο δράσης για το 2026.

Εγκρίθηκε επίσης Ψήφισμα αλληλεγγύης στο ΚΚ Πολωνίας και καταδίκης των μεθοδεύσεων απαγόρευσης της νόμιμης δράσης του.