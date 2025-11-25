Τρίτη 25 Νοέμβρη 2025
Αύριο η σύσκεψη Εργατικών Κέντρων και Σωματείων

Νέα σημαντική πρωτοβουλία για τον συντονισμό και τη συνέχεια της αγωνιστικής δράσης των συνδικάτων της Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, καλώντας όλα τα Εργατικά Κέντρα και σωματεία της περιοχής σε σύσκεψη, αύριο Τετάρτη στις 7 μ.μ., στα γραφεία του στη Χαλκίδα.

Πρόκειται ουσιαστικά για συνέχεια αντίστοιχης πρωτοβουλίας και σύσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Ιούλη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ετοιμότητα και προετοιμασία των συνδικάτων της Στερεάς και Εύβοιας να οργανώσουν τις μαζικές και δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα για τη 13ωρη σκλαβιά, αλλά και για να βγουν στο προσκήνιο οι διεκδικήσεις για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, με αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

«Η μεγάλη παρακαταθήκη των αγώνων του προηγούμενου διαστήματος είναι εντολή να συνεχίσουμε τον αγώνα μας! Οι λόγοι για τους οποίους δώσαμε αυτές τις μάχες βρίσκονται όλοι εδώ και μάλιστα εμπλουτίζονται με νέες εξελίξεις», τονίζει στο κάλεσμά του για τη σύσκεψη της Τετάρτης το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, υπογραμμίζοντας ότι «η συλλογική συζήτηση και ο κοινός βηματισμός των συνδικαλιστικών μας οργανώσεων εκτιμούμε πως μπορεί να συμβάλει στην άνοδο της οργάνωσης και της διεκδίκησης των εργαζομένων, να κάνει τον αγώνα μας πιο αποτελεσματικό».

    

