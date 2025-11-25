ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Ενας ακόμα νεκρός εργαζόμενος μετά από ώρες δουλειάς

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 52χρονος εργαζόμενος στο έργο του Ελληνικού την ώρα που έφθανε στο σπίτι του, γυρνώντας από την εργασία το περασμένο Σάββατο και ενώ, όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων στο έργο του Ελληνικού ήταν, επιβαρυμένος από συνεχόμενες ημέρες και ώρες δουλειάς.

Αυτό, τονίζει το Σωματείο, «είναι το αποτέλεσμα των συνεχών ημερών εργασίας, των 10ωρων και 12ωρων για να πιαστούν οι στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα. Ο συνάδελφος εργαζόταν στην ΜΕΤΚΑ στο εργοτάξιο του Riviera Galleria στο Ελληνικό.

Είναι ένας θάνατος που συμβαίνει μετά από την εργασία και την υπερωριακή απασχόληση και έρχεται σε συνέχεια του ατυχήματος που είχαμε πριν δεκαπέντε μέρες πάλι στο ίδιο εργοτάξιο, που και αυτό είχε συμβεί Σάββατο μετά από συνεχόμενες ημέρες εργασίας, όταν συνάδελφος έπεσε από την σκάλα που εργαζόταν και έσπασε τις φτέρνες του».

Η επιβάρυνση των εργαζομένων, η φθορά που προκαλείται στον οργανισμό, είναι, σημειώνει το Σωματείο, αποτέλεσμα «της δουλειάς Δευτέρα με Κυριακή που έχει επιβάλει η εργοδοσία στο Ελληνικό, με τις πλάτες της κυβέρνησης και τον νόμο που ψήφισε για το 13ωρο, αλλά και τους τυπικούς και αραιούς έλεγχους της Επιθεώρησης Εργασίας, που είναι και αποτέλεσμα της υποστελέχωσης και απαξίωσης που διαχρονικά έχει υποστεί από όλες τις κυβερνήσεις».

Το Σωματείο καλεί την Επιθεώρηση Εργασίας να εντείνει τους ουσιαστικούς ελέγχους στο έργο και καταγγέλλει τη ΜΕΤΚΑ και όλους τους υπόλοιπους κατασκευαστικούς ομίλους και εταιρείες, οι οποίοι στο Ελληνικό, και όχι μόνο, «έχουν κάνει κανονικότητα το 12ωρο και 13ωρο αναγκάζοντας τους ίδιους εργαζόμενους στο έργο να καλύπτουν ακόμη και δυο βάρδιες, φτάνοντας να δουλεύουν μέχρι και 15 ώρες συνεχόμενα. Πράγμα που έχει αυξήσει κατακόρυφα τους τελευταίους μήνες τα παρ' ολίγον ατυχήματα, σε όλες τις εταιρείες και υπεργολάβους στο έργο».

Επισημαίνει ότι «δεν είναι η μοίρα μας να σκοτωνόμαστε στη δουλειά για να αυγατίζουν τα κέρδη τους μια ώρα αρχύτερα με τα πιεστικά χρονοδιαγράμματά τους» και προσθέτει ότι σήμερα είναι αντικειμενικά δυνατό «να δουλεύουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια, με μειωμένα ωράρια, με σταθερό εργάσιμο χρόνο, αυξημένες άδειες και ημέρες ανάπαυσης. Είναι εφικτό και αναγκαίο να μπορούμε να απολαύσουμε όσα οι ίδιοι παράγουμε. Οι ατελείωτες μέρες και ώρες δουλειάς δεν μπορεί να είναι το μέλλον μας. Θα φροντίσουμε να γίνουν παρελθόν, μαζί με όλους τους αντεργατικούς νόμους».

Το Σωματείο προβάλλει τα αιτήματα για: 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ σε ολόκληρο το έργο που θα καλύπτει όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες στο έργο ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους. Λεφτά για Υγεία, Παιδεία, μισθούς και συντάξεις και όχι για το ΝΑΤΟ και των πολέμων τα σφαγεία.

Ηλεία: Διασωληνωμένος εργάτης μετά από «ατύχημα» σε κατασκευαστικά έργα

Τον πολύ σοβαρό τραυματισμό εργαζόμενου στα κατασκευαστικά έργα που πραγματοποιούνται επί του δρόμου Πύργου - Σιμοπούλου στην περιοχή της Κουτσοχέρας στην Ηλεία, είχε ως αποτέλεσμα άλλο ένα εργατικό «ατύχημα» που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο άτυχος εργαζόμενος, που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΓΝ Πύργου και διασωληνώθηκε, ήταν οδηγός μεταφοράς υλικών και τραυματίστηκε όταν λύνοντας ιμάντες που κρατούσαν φορτωμένα σίδερα σε καρότσα φορτηγού, αυτά τον καταπλάκωσαν.

Στο σημείο εκτελούνται έργα αναβάθμισης του οδοστρώματος, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο που παρέλαβε τον άτυχο εργαζόμενο, ο οποίος μέχρι χθες το απόγευμα αναμενόταν να μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο από αυτό του Πύργου.