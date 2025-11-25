ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Κοινή Ανακοίνωση για τα 108 χρόνια από τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση

Στην εκδήλωση, η οποία είχε θέμα «Επίκαιρα μηνύματα της Οκτωβριανής Επανάστασης στη σύγχρονη πάλη μας για τον σοσιαλισμό και σε συνθήκες ιμπεριαλιστικού πολέμου», αποφασίστηκε από τα συμμετέχοντα Κόμματα η έκδοση Κοινής Ανακοίνωσης, η οποία είναι ανοιχτή για υπογραφές από άλλα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα.

Αναλυτικά, το κείμενο της Κοινής Ανακοίνωσης έχει ως εξής:

«Τα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα, που συνυπογράφουμε αυτή την Κοινή Ανακοίνωση, θέλουμε και με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουμε την Οκτωβριανή Επανάσταση, που φώτισε τη δύναμη της επαναστατικής ταξικής πάλης, τη δύναμη των εκμεταλλευόμενων και των καταπιεσμένων, όταν βγαίνουν ορμητικά στο προσκήνιο και γυρίζουν τον τροχό της Ιστορίας μπροστά, προς την κατεύθυνση της κοινωνικής απελευθέρωσης, μιας Επανάστασης που ήταν αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τον μεγάλο επαναστάτη και θεωρητικό του επιστημονικού σοσιαλισμού, τον Βλαντιμίρ Ιλιτς Λένιν.

Καταδικάζουμε τη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης και την πολύχρονη κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών από το κράτος του Ισραήλ. Καταδικάζουμε τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, που εξελίσσεται για πάνω από 3 χρόνια και μακελεύει τους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Επαγρυπνούμε! Οι λαοί είναι απέναντι στην επιθετική φύση του ιμπεριαλισμού και την όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, δυναμώνουν οι εμπορικοί - οικονομικοί πόλεμοι, η στρατιωτικοποίηση των καπιταλιστικών οικονομιών, πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι γενίκευσης του πολέμου. Καιροφυλακτεί νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση, τα βάρη της οποίας θα κληθούν πάλι να πληρώσουν οι εργαζόμενοι.

Σ' αυτές τις συνθήκες αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, που απέδειξε ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ανίκητος, ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ανώτερη οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και τη βαρβαρότητα των ιμπεριαλιστικών πολέμων.

Η φλόγα του Οκτώβρη οδήγησε και επιτάχυνε την ίδρυση μιας σειράς Κομμουνιστικών Κομμάτων, επαναστατικών εργατικών Κομμάτων Νέου Τύπου, μιας και στην πράξη αναδείχτηκε ο αναντικατάστατος ρόλος της πολιτικής επαναστατικής πρωτοπορίας, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τέτοιο ήταν το μπολσεβίκικο κόμμα, που μπήκε μπροστάρης της ταξικής πάλης του προλεταριάτου και των άλλων καταπιεσμένων λαϊκών στρωμάτων της Ρωσίας, που διαχωρίστηκε αποφασιστικά με τον οπορτουνισμό και την αποστασία των παλιών σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων.

Το κόμμα του Λένιν ανάλογα με τις συνθήκες αξιοποίησε όλες τις μορφές πάλης, δεν υπέκυψε σε απαγορεύσεις και διώξεις, δεν απώλεσε την ιδεολογικοπολιτική του αυτοτέλεια και έτσι οδήγησε την εργατική τάξη της Ρωσίας έως τη νίκη, με την ανατροπή των εκμεταλλευτριών τάξεων και την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του προλεταριάτου, την κυβέρνηση των εργατών και των αγροτών, στην υπηρεσία των συμφερόντων των πολλών, των εκμεταλλευομένων και καταπιεσμένων. Ταυτόχρονα όλη η ιστορική πορεία επιβεβαίωσε τον ρόλο του ΚΚ ως καθοδηγητικού παράγοντα όχι μόνο της σοσιαλιστικής επανάστασης, αλλά και όλης της πάλης για τη διαμόρφωση, ισχυροποίηση, τελική νίκη της νέας, κομμουνιστικής κοινωνίας.

Τα παραπάνω έχουν και σήμερα τεράστια σημασία, μιας και βλέπουμε μια σειρά αστικά καθεστώτα να απαγορεύουν ΚΚ, να θέτουν εμπόδια στη δράση τους, ακόμη και να συγκροτούν πλαστά ΚΚ. Οι αντικομμουνιστικές ενέργειές τους θα πέσουν στο κενό!

Σήμερα, που οξύνεται η πολεμική αναμέτρηση στην Ουκρανία και δυναμώνει η διαπάλη ΗΠΑ - Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, δεν ξεχνούμε πως η επαναστατική κατάσταση, που οδήγησε στην Οκτωβριανή Επανάσταση, γεννήθηκε στο έδαφος των δεινών που ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος είχε συσσωρεύσει στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων, του κλονισμού της εξουσίας της αστικής τάξης, που δεν επέτρεπε πια στους "πάνω" να κυβερνούν όπως πριν, καθώς και χάρη στην πολιτική και οργανωτική δουλειά των μπολσεβίκων πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου στις γραμμές της εργατικής τάξης και των στρατιωτών ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στο σύστημα που τον γεννά. Η στάση των μπολσεβίκων ερχόταν σε αντίθεση με τις δυνάμεις του οπορτουνισμού, που διαχρονικά ταυτίζουν τον ιμπεριαλισμό μόνο με την επιθετική εξωτερική πολιτική ή με ορισμένες μόνο ισχυρές καπιταλιστικές χώρες, επιλέγοντας τη μία ή την άλλη πλευρά στο ιμπεριαλιστικό σφαγείο. Καθόλου τυχαία το πρώτο διάταγμα της Σοβιετικής Εξουσίας ήταν αυτό για την Ειρήνη και την έξοδο της Σοβιετικής Ρωσίας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση οδήγησε στο πρώτο στον κόσμο σοσιαλιστικό κράτος, που για πρώτη φορά εγκαθίδρυσε την εξουσία των εργατών στη βάση νέων επαναστατικών θεσμών, όπως ήταν τα σοβιέτ, επεδίωξε την οικονομική λειτουργία της κοινωνίας σε νέα βάση, στη βάση της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, της ολόπλευρης ελεύθερης ανάπτυξης όλων των ανθρώπων και όχι για την ανάπτυξη της κερδοφορίας των λίγων.

Η ΕΣΣΔ, το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος στον κόσμο, εφαρμόζοντας την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό και τον εργατικό έλεγχο, έφερε στο προσκήνιο νέες πρωτόγνωρες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές κατακτήσεις για την εργατική τάξη και τα ευρύτερα στρώματα των εργαζομένων, που άσκησαν τεράστια επίδραση στις ιστορικές προοδευτικές εξελίξεις σε όλο τον πλανήτη μας.

Ηταν η ΕΣΣΔ, ο Κόκκινος Στρατός και λαός, τα αντάρτικα κινήματα με επικεφαλής τους κομμουνιστές, που νίκησαν τον φασισμό, τον οποίο γέννησε ο καπιταλισμός. Τα 80χρονα αυτής της Νίκης τιμήσαμε φέτος, απορρίπτοντας την επιδίωξη αστικών δυνάμεων, που πολέμησαν και πολεμούν τον σοσιαλισμό, να την καπηλευτούν.

Η ΕΣΣΔ ήταν στήριγμα των λαών στην πάλη για τον σοσιαλισμό και την ειρήνη, τονίζοντας πως αυτά είναι αλληλένδετα. Κανένας "πολυπολικός κόσμος", καμία νέα "παγκόσμια αρχιτεκτονική" δεν μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη και την ασφάλεια στους λαούς, παρά τις σχετικές διακηρύξεις αστικών δυνάμεων, που αναπαράγουν και οι οπορτουνιστές, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ειρήνη. Η λύση βρίσκεται στην ενίσχυση της ταξικής πάλης για την αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, όπως είναι το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και άλλες, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη "μήτρα" που τον γεννά, το καπιταλιστικό σύστημα.

Η αντεπανάσταση και η καπιταλιστική παλινόρθωση δεν μπορούν να αποκρύψουν τις κατακτήσεις του σοσιαλισμού. Οι καταστροφές και η αδικία που ζούμε, τα οξυμένα προβλήματα και τα βάσανα της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολούμενων της πόλης, της αγροτιάς και γενικά του συνόλου των λαών από την καπιταλιστική εκμετάλλευση και καταπίεση, τονίζουν την αναγκαιότητα και την επικαιρότητα του σοσιαλισμού σήμερα σε όλο τον κόσμο.

Τα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα καταγγέλλουμε στους εργαζόμενους, στη νεολαία και τους λαούς συνολικά το "κύμα" της αποσιώπησης και της αντιδραστικής και αντικομμουνιστικής διαστρέβλωσης, που έχουν εξαπολύσει σε όλο τον κόσμο οι πολιτικές δυνάμεις που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου ενάντια στην Οκτωβριανή Επανάσταση, την ΕΣΣΔ και τον Β.Ι. Λένιν. Ιδιαίτερα καταγγέλλουμε την προσπάθεια δαιμονοποίησης της Οκτωβριανής Επανάστασης και του Λένιν από τις αστικές τάξεις Ουκρανίας, Ρωσίας και άλλων χωρών, που προήλθαν από τη διάλυση της ΕΣΣΔ.

Παλεύουμε για τη συνέχιση του έργου που ξεκίνησε ο Οκτώβρης του 1917 και δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την κληρονομιά του, να τη διαδίδουμε, να διδασκόμαστε τόσο από τις κατακτήσεις όσο και από αδυναμίες και παρεκκλίσεις, που προέκυψαν στην ιστορική πορεία, και καλούμε τους εργαζόμενους και τους λαούς να εμπνέονται από την επαναστατική ορμή του Οκτώβρη και να διδαχθούν από αυτή».

Τα Κόμματα που υπογράφουν

Τα Κόμματα που συμμετείχαν στη Διεθνιστική Εκδήλωση του ΚΚΕ και υπογράφουν την Κοινή Ανακοίνωση είναι τα εξής:

Αλγερινό Κόμμα για τη Δημοκρατία και τον Σοσιαλισμό (PADS)

Αργεντίνικο ΚΚ

Κόμμα Εργασίας Αυστρίας

ΚΚ Βενεζουέλας

Κομμουνιστικό Επαναστατικό Κόμμα Γαλλίας

Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα - Κομμουνιστές (Γαλλία)

Κομμουνιστικό Κόμμα (Γερμανία)

Ελβετικό ΚΚ

ΚΚ Δανίας

ΚΚ Ελλάδας

Πλατφόρμα Κομμουνιστών Εργατών ΗΠΑ

Κόμμα Εργατών Ιρλανδίας

Κομμουνιστικό Μέτωπο (Ιταλία)

ΚΚ Εργαζομένων Ισπανίας

Σοσιαλιστικό Κίνημα Καζακστάν

ΚΚ Μεξικού

Νέο ΚΚ Ολλανδίας

Ενωση Κομμουνιστών Ουκρανίας

ΚΚ Πακιστάν

Παλαιστινιακό ΚΚ

Παραγουανό ΚΚ

Οργάνωση Κομμουνιστών (Ρωσία)

ΚΚ Σουηδίας

Συριακό ΚΚ

ΚΚ Τουρκίας

Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα για την Ειρήνη και τον Σοσιαλισμό (Φινλανδία)