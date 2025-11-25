ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΛΑΡΚΟ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συντονίζουν τον αγώνα για τη διασφάλιση εισοδήματος και την επιβίωσή τους

Κοινό αγώνα για την επιβίωσή τους οργανώνουν οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, μαζί με τους ρετσινάδες και δασεργάτες της Βόρειας Εύβοιας, με τα Διοικητικά Συμβούλια των σωματείων τους να προχωρούν σε κοινή συνεδρίαση αύριο Τετάρτη, στις 5 μ.μ., στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, στη Χαλκίδα.

Οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και οι κατεστραμμένοι από την πυρκαγιά του 2021 ρετσινάδες και δασεργάτες της Βόρειας Εύβοιας, ζουν τα τελευταία χρόνια τις οικογένειές τους με το πενιχρό εισόδημα που διασφαλίζουν από τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Προγράμματα που κέρδισαν μέσα από σκληρό αγώνα και κινητοποιήσεις, τα οποία ωστόσο φτάνουν στο τέλος τους, χωρίς μάλιστα να έχουν ενταχθεί όλοι οι συνάδελφοί τους, ενώ την ίδια στιγμή οι αποδοχές και τα εργασιακά δικαιώματα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες επιβίωσής τους και στις συνθήκες εργασίας τους.

«Για την κατάσταση που βρέθηκαν οι εργασιακοί μας χώροι και κατ' επέκταση εμείς, οι οικογένειές μας και αλυσιδωτά οι τοπικές κοινωνίες που ζούμε, η ευθύνη είναι της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των εκάστοτε κυβερνήσεων. Διαχρονικά ο καθένας τους έχει βάλει τη δική του υπογραφή στην απαξίωση των δυνατοτήτων της χώρας μας, έχοντας κοινό στρατηγικό στόχο την προώθηση των κερδών μεγάλων οικονομικών συμφερόντων εις βάρος της ζωής των εργαζομένων», τονίζουν τα Σωματεία Απολυμένων ΛΑΡΚΟ, το Σωματείο Εργαζομένων Ναυπηγεία Σκαραμαγκά «Τρίαινα» και το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας, ανακοινώνοντας την πρωτοβουλία τους για συντονισμό των αιτημάτων και της αγωνιστικής τους δράσης.