ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Με σημαντική άνοδο ολοκληρώθηκαν οι εκλογές

Με σημαντική άνοδο στη συμμετοχή και μεγάλη άνοδο ψήφων για το «Αγωνιστικό Μέτωπο Μουσικών» ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο.

Συγκεκριμένα, ψήφισαν 1.396 μέλη για το ΔΣ (από 1.230 το 2023), 1.279 μέλη (από 1.145 το 2023) για την Ομοσπονδία (ΠΟΘΑ) και 717 από την Αθήνα για το ΕΚΑ.

Για το ΔΣ το «Αγωνιστικό Μέτωπο Μουσικών» πήρε 1.224 ψήφους (από 1.086 το 2023), η «Ανεξάρτητη Κίνηση Μουσικών» 81 ψήφους (από 95) και η «Α-Συμφωνία» 36 ψήφους (από 19). Για την Ομοσπονδία το «Αγωνιστικό Μέτωπο» πήρε 1.279 ψήφους, η «Ανεξάρτητη Κίνηση Μουσικών» 93 ψήφους και η «Α-Συμφωνία» 37 ψήφους.