Τρίτη 25 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Με σημαντική άνοδο ολοκληρώθηκαν οι εκλογές

Με σημαντική άνοδο στη συμμετοχή και μεγάλη άνοδο ψήφων για το «Αγωνιστικό Μέτωπο Μουσικών» ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο.

Συγκεκριμένα, ψήφισαν 1.396 μέλη για το ΔΣ (από 1.230 το 2023), 1.279 μέλη (από 1.145 το 2023) για την Ομοσπονδία (ΠΟΘΑ) και 717 από την Αθήνα για το ΕΚΑ.

Για το ΔΣ το «Αγωνιστικό Μέτωπο Μουσικών» πήρε 1.224 ψήφους (από 1.086 το 2023), η «Ανεξάρτητη Κίνηση Μουσικών» 81 ψήφους (από 95) και η «Α-Συμφωνία» 36 ψήφους (από 19). Για την Ομοσπονδία το «Αγωνιστικό Μέτωπο» πήρε 1.279 ψήφους, η «Ανεξάρτητη Κίνηση Μουσικών» 93 ψήφους και η «Α-Συμφωνία» 37 ψήφους.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
