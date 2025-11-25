ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Την Παρασκευή θα ακουστεί η φωνή της «ραχοκοκαλιάς των νοσοκομείων»

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες των Σωματείων Εργαζομένων στα νοσοκομεία για την επιτυχία της πανελλαδικής νοσηλευτικής απεργίας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοέμβρη.

Νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, μαίες, τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμου θα πραγματοποιήσουν και απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 4 μ.μ. στο Σύνταγμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις στις πύλες των νοσοκομείων. Μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Λευκάδας καλεί σε Γενική Συνέλευση - σύσκεψη του νοσηλευτικού κλάδου την ίδια μέρα στη 1 μ.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του νοσοκομείου.

«Στις 28 Νοέμβρη θα ακουστεί δυνατά η φωνή μας», είναι το μήνυμα των Σωματείων της Αττικής που συντονίζονται μπροστά στην απεργιακή αυτή μάχη, βάζοντας στο στόχαστρο τις συνθήκες - κόλαση για το νοσηλευτικό προσωπικό μέσα στα δημόσια νοσοκομεία.

Υπερεντατικοποίηση, αλλεπάλληλες βάρδιες που παραβιάζουν ακόμα και την εργατική νομοθεσία, δεκάδες έως εκατοντάδες χρωστούμενες άδειες, ακόμα και προηγούμενων ετών, μαζί με ρεπό που δεν δίνονται: Αυτή είναι η εφιαλτική εικόνα, αποτέλεσμα της υποστελέχωσης και της εμπορευματοποίησης που βγάζει τη «ραχοκοκαλιά των νοσοκομείων» στους δρόμους του αγώνα.

Οσα καταγγέλλουν μπροστά στην πανελλαδική τους κινητοποίηση δείχνουν ότι πρόκειται για αγώνα που αφορά όλο τον λαό, τους ασθενείς στα νοσοκομεία. «Μόλις δύο ή ακόμη και μόνο ένας νοσηλευτής ή βοηθός νοσηλευτής για 30 ή και περισσότερους ασθενείς ανά βάρδια, εκθέτοντας την υγεία των ασθενών μας αλλά και τη δική μας σε ανυπολόγιστους κινδύνους», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα Σωματεία περιγράφοντας τις επιπτώσεις της υποστελέχωσης.

Αυτά ενώ ακόμα και σήμερα η κυβέρνηση, σε συνέχεια των προηγούμενων, αρνείται να εντάξει το σύνολο του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα ΒΑΕ, και χιλιάδες θα υποχρεωθούν να εργαστούν ακόμα και μέχρι τα 67 έτη.

Η απεργία στρέφεται επίσης ενάντια στην πολυδιάσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού, που επιδεινώνεται με τις Υπουργικές Αποφάσεις και τα καθηκοντολόγια που σμπαραλιάζουν το αντικείμενο της δουλειάς τους. Η πολυδιάσπαση αυτή μάλιστα υπηρετεί ουσιαστικά την «πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ για λειτουργία των δημόσιων μονάδων Υγείας ως "αυτοτελών επιχειρηματικών μονάδων", με όσο γίνεται λιγότερο και φτηνότερο προσωπικό, με τσακισμένα δικαιώματα, ελάχιστη κρατική χρηματοδότηση και έσοδα από τις πληρωμές των ασθενών», σημειώνεται στο απεργιακό κάλεσμα της Αττικής.

Κόντρα στα παραπάνω, οι νοσηλευτές απαιτούν αυξήσεις 20%, επαναφορά των Δώρων, διπλασιασμό του ανθυγιεινού επιδόματος και της αποζημίωσης, άμεση ένταξη στα ΒΑΕ, επείγουσες προσλήψεις με μονιμοποιήσεις για την ασφαλή λειτουργία κλινικών και Τμημάτων. Επίσης, τα καθηκοντολόγια να είναι εναρμονισμένα με τα προγράμματα σπουδών των νοσηλευτικών σχολών, μία ενιαία κατηγορία νοσηλευτικού προσωπικού, με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, κ.λπ.

Πλημμύρισε το ...ανακαινισμένο Νοσοκομείο Νίκαιας!

Στο μεταξύ, μία ακόμα ενδεικτική εικόνα από την κατάσταση των δημόσιων νοσοκομείων έρχεται από το Κρατικό της Νίκαιας, όπου μετά τα ΤΕΠ πλημμύρισε την Κυριακή και το ...ανακαινισμένο τμήμα του πρώτου ορόφου!

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται, μετά από βλάβη σε κάποιο σωλήνα γέμισε νερά θάλαμος του πρώτου ορόφου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση για εργαζόμενους και ασθενείς. Παράλληλα, νερά γέμισαν και τα ασανσέρ, φτάνοντας μέχρι το ισόγειο, όπου βρίσκονται τα εργαστήρια του Νοσοκομείου.

Τα παραπάνω καταγγέλλει η «Αγωνιστική Συσπείρωση», σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «αυτές είναι οι περίφημες ανακαινίσεις του Αδ. Γεωργιάδη! Δίνουν πακτωλούς χρημάτων σε ιδιώτες εργολάβους, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν κοιτάνε να κρατήσουν και τα προσχήματα τουλάχιστον και να κάνουν τα έργα όπως πρέπει!».