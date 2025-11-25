25η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Οργάνωση της πάλης ενάντια στις αιτίες που γεννούν και τρέφουν τη βία σε κάθε πλευρά της ζωής μας

Με αφορμή τη σημερινή (25η Νοέμβρη), Παγκόσμια Μέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες του μόχθου και τις καλεί σε αγωνιστική διεκδίκηση και οργάνωση, καλώντας και στην κινητοποίηση σήμερα, στις 6 μ.μ. στο υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής.

Η ΟΓΕ, απευθυνόμενη στις γυναίκες του μόχθου που είναι αντιμέτωπες με την πολύμορφη βία, τονίζει:

«Η ΟΓΕ σας καλεί να δυναμώσουμε μαζί τον συλλογικό αγώνα ενάντια σε κάθε μορφής βία που εντείνει τη γυναικεία ανισοτιμία και βάζει φραγμό στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Να οργανώσουμε την πάλη μας ενάντια στις αιτίες που γεννούν και τρέφουν τη βία σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Να ενισχύσουμε το ρεύμα μαχητικής διεκδίκησης με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες μας στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική προστασία της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού, στη στήριξη της οικογένειας, στην κοινωνική ζωή και δράση.

Τιμάμε αγωνιστικά την 25η Νοέμβρη και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις γυναίκες που βιώνουν τις τραγικές συνέπειες της βίας του πολέμου και της προσφυγιάς. Είμαστε στο πλευρό των γυναικών που οι ίδιες και οι λαοί τους είναι τα τραγικά θύματα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, όπως συμβαίνει στην Παλαιστίνη και στην Ουκρανία, όπως συμβαίνει σε 56 ενεργά πολεμικά μέτωπα σ' ολόκληρο τον κόσμο.

Αντιπαλεύουμε τη βία σε κάθε πλευρά της ζωής μας

Δεν ανεχόμαστε όλες αυτές οι γυναίκες της Γάζας που συνεχίζουν να σφαγιάζονται καθημερινά, ακόμα και μετά τη λεγόμενη εκεχειρία, από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ στην Παλαιστίνη, όπως και οι γυναίκες που είναι θύματα στους άλλους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, να μην καταγράφονται ως θύματα βίας από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και ΜΜΕ, που κατά τα άλλα "κόπτονται για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών".

Δυναμώνουμε την πάλη μας ενάντια στην ολοένα και πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας μας στα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στη στήριξη του εγκλήματος του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, για να αναβαθμίζουν τον ρόλο και τα κέρδη τους οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Εντείνουμε τη δράση μας ενάντια στην πολιτική της πολεμικής οικονομίας που στηρίζουν όλες οι ευρωατλαντικές δυνάμεις στη χώρα μας. Δεν ανεχόμαστε να μοιραστούν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ στα γεράκια του πολέμου, τη στιγμή που οι δικές μας ανάγκες, όπως και η στήριξη των κακοποιημένων γυναικών, δεν είναι "επιλέξιμες" από την Ευρωπαϊκή Ενωση και τις κυβερνήσεις.

Αντιπαλεύουμε τη βία σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Τα αποκρουστικά φαινόμενα της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης στους χώρους δουλειάς, του βιασμού, όπως και της ενδοοικογενειακής βίας που φτάνει μέχρι και τη δολοφονία γυναικών, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν και να φουντώσουν στο έδαφος της βίας:

Της εργασιακής ζούγκλας, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, του 13ωρου.

Του μισθού που δεν φτάνει για να βγάλουμε τον μήνα.

Της απόλυσης όταν μείνουμε έγκυοι, της έλλειψης προστασίας του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας για την οποία πρέπει να χρυσοπληρώσουμε είτε για προγεννητικό έλεγχο, είτε για τον τοκετό, είτε για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

Της εμπορευματοποίησης της Υγείας, της φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμεΑ, των χρονίως πασχόντων.

Των πλειστηριασμών και των εξώσεων για να κερδίζουν τα κοράκια των τραπεζών και των funds.

Της καταστολής των νόμων που περιορίζουν τη συλλογική και συνδικαλιστική μας δράση, καθώς μας θέλουν μόνες, απομονωμένες, ανήμπορες, απελπισμένες.

Αποκαλύπτουμε ότι πάνω σε αυτό το έδαφος γεννιούνται και αναπαράγονται οι αποκρουστικές ιδέες, αξίες και συμπεριφορές που υποτιμούν την προσωπικότητα και απαξιώνουν την ανθρώπινη ζωή, που αντιμετωπίζουν τη γυναίκα ως "ιδιοκτησία". Στην αρένα της εκμεταλλευτικής κοινωνίας το γυναικείο σώμα και η σεξουαλικότητα εμπορευματοποιούνται, ενώ η πορνεία πλασάρεται ως "σεξεργασία" για να εξωραϊστεί στη συνείδηση των νέων γυναικών.

Αντιπαλεύουμε τη βαρβαρότητα της κοινωνίας της εκμετάλλευσης και καταπίεσης, που όχι μόνο διατηρεί τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που γεννούν και αναπαράγουν την βία κατά των γυναικών, αλλά αφήνει και τις κακοποιημένες γυναίκες απροστάτευτες, αναγκασμένες να προσφεύγουν σε ΜΚΟ και ιδιώτες.

Η πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων λογαριάζει τη βία ως «κόστος»

Καταγγέλλουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των κυβερνήσεων, που λογαριάζει τη βία κατά των γυναικών ως κόστος για το κράτος. Γι' αυτό οι κακοποιημένες γυναίκες είναι αντιμέτωπες:

- Με την ανυπαρξία ή τις μεγάλες ελλείψεις δημόσιων και δωρεάν δομών και υπηρεσιών στήριξής τους (συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες κ.λπ.)

- Με την κρατική και αστυνομική αυθαιρεσία και τις μακροχρόνιες και πολυδάπανες νομικές διαδικασίες.

- Με την ανυπαρξία εξειδικευμένων κέντρων για τις γυναίκες θύματα βιασμού και σεξουαλικής βίας, που θα παρέχουν άμεσα δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες.

Δεν ανεχόμαστε να εξαρτάται η χρηματοδότηση και λειτουργία του δικτύου των δομών για τις κακοποιημένες γυναίκες από ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν "ημερομηνία λήξης", αντί για την εξασφάλιση γενναίας κρατικής χρηματοδότησης που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες. Το τρέχον πρόγραμμα, μάλιστα, λήγει στις 31 Δεκέμβρη 2025 και δεν έχει εξασφαλιστεί η ανανέωσή του, τη στιγμή που η στροφή στην πολεμική οικονομία φέρνει νέους κόφτες στη χρηματοδότηση των κοινωνικών υποδομών.

Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων στις δομές που με ευθύνη της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων παραμένουν σε ομηρία, έως και 14 χρόνια κάποιοι από αυτούς, καθώς υποχρεώνονται να υπογράφουν συμβάσεις με "ημερομηνία λήξης" χωρίς δικαιώματα. Καταγγέλλουμε το ισχύον αντεργατικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά στις δομές, αφού η "μονιμοποίηση" δεν είναι στις "επιλέξιμες" δαπάνες της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Σ' αυτό έρχεται να προστεθεί και το άρθρο 57 του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης που συζητιέται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, που προβλέπει ότι μόνο σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος ΕΣΠΑ, στο οποίο εντάσσεται το δίκτυο δομών, θα παρατείνονται και οι συμβάσεις των εργαζομένων σε αυτό.

Προβάλλουμε τις διεκδικήσεις που είναι απαραίτητες για να σηκώσουν κεφάλι οι γυναίκες και να καταγγείλουν, να αντιπαλέψουν κάθε μορφής βία, αλλά και να απεγκλωβιστούν από παθογόνες οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις:

Σταθερή εργασία με μισθούς που θα καλύπτουν τις ανάγκες μας, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, κοινωνική προστασία της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού και κάλυψη των αναγκών των ίδιων και των οικογενειών τους με δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας.

Γενναία κρατική χρηματοδότηση για ένα εκτεταμένο δίκτυο κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών, όπως ξενώνων, συμβουλευτικών κέντρων, κέντρων ψυχικής υγείας για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και την ολόπλευρη και δωρεάν στήριξη των κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους στελεχωμένων με ειδικευμένο προσωπικό με μόνιμη και σταθερή δουλειά, χωρίς την εμπλοκή ΜΚΟ, ιδιωτών, εκκλησίας κ.λπ.».