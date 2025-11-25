Τρίτη 25 Νοέμβρη 2025
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
«Δεν θα λιώσουμε στα ωράρια της εξόντωσης για τα κέρδη τους!»

Πανελλαδική σύσκεψη αύριο, παρεμβάσεις σήμερα στην Αθήνα μπροστά στην εορταστική περίοδο

Σε πανελλαδική σύσκεψη με κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία στο Εμπόριο προχωρά η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας αύριο Τετάρτη, στις 7 μ.μ. στα γραφεία της (Σολωμού 39, Αθήνα).

Σκοπός της σύσκεψης είναι να σχεδιαστεί πανελλαδικά η δράση μπροστά στη νέα εορταστική περίοδο, όπου χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι θα κληθούν ξανά να εργαστούν υπό εξαντλητικούς ρυθμούς, χωρίς ωράρια και προγράμματα, χωρίς ρεπό, 6 και 7 μέρες της βδομάδας και Κυριακές λόγω «Black Friday», «Cyber Monday» και εορταστικού ωραρίου, πραγματικά «χωρίς ανάσα».

Η Ομοσπονδία και τα σωματεία - μέλη της καλούν να παρθούν πρωτοβουλίες για να δοθεί απάντηση στο «εργοδοτικό ξεσάλωμα», διεκδικώντας σταθερό και συνεχές ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, αυξήσεις στους μισθούς, υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Παρεμβάσεις από τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας

«Δεν θα λιώσουμε εμείς για τα κέρδη τους», ξεκαθαρίζει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και προχωρά σήμερα Τρίτη σε παρεμβάσεις στις 5.30 μ.μ. στην αρχή της Ερμού και στις 6.30 μ.μ. στο Περιστέρι (δημαρχείο).

«Η εργοδοσία είναι γελασμένη αν πιστεύει πως με τις πλάτες του κράτους και τους νόμους που έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα μπορεί έτσι απλά να μας επιβάλει ό,τι όρους εργασίας επιθυμεί. Οι εργαζόμενοι δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε δύναμη, όπλο μας είναι η οργάνωση, η συλλογική δράση και η διεκδίκηση μέσα από το σωματείο μας», τονίζει ο Σύλλογος στο κάλεσμά του.

    

