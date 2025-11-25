Τρίτη 25 Νοέμβρη 2025
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Τα κρίσιμα καθήκοντα που γεννούν για ένα Κομμουνιστικό Κόμμα οι πολεμικές προετοιμασίες των ιμπεριαλιστών «φώτισε» η μεγάλη διεθνιστική εκδήλωση που οργάνωσε το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, τιμώντας τα 108 χρόνια από τη Μεγάλη Σοσιαλιστική Οκτωβριανή Επανάσταση.

Με θέμα «Επίκαιρα μηνύματα της Οκτωβριανής Επανάστασης στη σύγχρονη πάλη μας για τον σοσιαλισμό και σε συνθήκες ιμπεριαλιστικού πολέμου», η αίθουσα εκδηλώσεων στην έδρα της ΚΕ στον Περισσό γέμισε με πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας, που «έσκυψε» στα πολύτιμα διδάγματα του κοσμοϊστορικού γεγονότος το οποίο άλλαξε την πορεία της ανθρωπότητας.

Η εκδήλωση άρχισε με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα υποδοχής σε εκπροσώπους από 25 Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα από όλο τον κόσμο που είχαν προσκληθεί.

Ακολούθησε ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα.

Με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που πλαισίωσε τη διεθνιστική εκδήλωση ο χώρος γέμισε στίχους και μελωδίες μπολιασμένους με την αναμέτρηση ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στην ταξική εκμετάλλευση, στο τέρας του φασισμού, από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρωσία, την Ιταλία κ.λπ.

Από το «Bella Ciao» και την «Μπαλάντα του Νεκρού Στρατιώτη» μέχρι το «La dance des bombes» και το «Προσκλητήριο της Γ' Διεθνούς», τραγούδια από διαφορετικές πατρίδες και εποχές, με στίχους και μελωδίες από εκείνα που «μιλούν» και στην ψυχή αλλά και στον νου, φώναξαν την ιστορική αλήθεια:

«Ο κόσμος θα αλλάξει, έχει έρθει η στιγμή! (...)

Στο πόδι οι εργάτες / Σφιχτές τις γραμμές σας

Τον πόλεμο θέλει ν' αρχίσει ο εχτρός μας /

Το όπλο στο χέρι κρατάτε σφιχτά /

Μ' αυτό θα νικήσει παντού η εργατιά /

Μ' αυτό θα νικήσει παντού η εργατιά!».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
