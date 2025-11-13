ΓΑΖΑ - ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ

Συνεχίζεται η γενοκτονία των Παλαιστινίων

Με τον ισραηλινό στρατό να ολοκληρώνει το περασμένο 24ωρο ευρείας κλίμακας γυμνάσια στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, στο πλαίσιο διαφόρων σεναρίων επίθεσης, το Γραφείο Ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας έκανε έναν πρώτο απολογισμό για τον πρώτο μήνα από την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτώβρη και η οποία παραβιάζεται σχεδόν καθημερινά από το Ισραήλ.

Από τις 10 Οκτώβρη μέχρι τις 10 Νοέμβρη καταγράφηκαν 282 παραβιάσεις της συμφωνίας από το Ισραήλ. Στη διάρκεια αυτών των παραβιάσεων πυροβολήθηκαν άμαχοι 88 φορές, με αποτέλεσμα τον θάνατο 242 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 622.

Παράλληλα έγιναν επιδρομές του ισραηλινού στρατού σε κτίρια και περιοχές πέραν της «κίτρινης γραμμής» του σχεδίου εκεχειρίας του Ντ. Τραμπ, πίσω από την οποία υποχώρησε ο στρατός. Υπολογίζεται επίσης ότι η Γάζα βομβαρδίστηκε τουλάχιστον 124 φορές και ότι κατεδαφίστηκαν κτίρια σε 52 περιπτώσεις, ενώ συνελήφθησαν και 23 Παλαιστίνιοι.

Στο φόντο αυτών των στοιχείων, χτες το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε τον θάνατο άλλων 3 Παλαιστινίων από ισραηλινά πυρά και τη μεταφορά 35 πτωμάτων στο Νοσοκομείο «Αλ Σίφα» της Γάζας. Ο νέος συνολικός απολογισμός θυμάτων χτες ήταν τουλάχιστον 69.185 νεκροί και 170.698 τραυματίες. Αργότερα χτες το βράδυ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε άλλους 5 Παλαιστίνιους σε Ράφα και Χαν Γιούνις, «επειδή θεωρήθηκαν απειλή».

Με βάση στοιχεία που δημοσιοποίησε χτες το βρετανικό δίκτυο BBC, κατά τον πρώτο μήνα της εκεχειρίας στη Γάζα το Ισραήλ κατέστρεψε πάνω από 1.500 κτίρια σε περιοχές που έχει υπό τον έλεγχό του.

Οι δορυφορικές φωτογραφίες που ανέλυσε το BBC καταγράφουν ολόκληρες συνοικίες να έχουν γίνει «ίσωμα» μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα. Το γεγονός αυτό κάνει ειδικούς χωρών που παρακολουθούν την υποτιθέμενη τήρηση της συμφωνίας εκεχειρίας από το Ισραήλ (Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ, Τουρκία) να θεωρούν ότι παραβιάζονται οι όροι όσων συμφωνήθηκαν.

Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με στοιχεία του καναλιού - που επικαλείται έκθεση του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ (WFP) - παραμένει αναιμική, καθώς μόνο τα μισά από τα απαραίτητα τρόφιμα φτάνουν σήμερα στη Γάζα σε σχέση με όσα είχαν συμφωνηθεί.

Από τις 10 Οκτώβρη μέχρι τις 9 Νοέμβρη είχαν εισέλθει στη Γάζα μόνο 3.451 φορτηγά, δηλαδή εισέρχονται κατά μέσο όρο γύρω στα 171 φορτηγά από τα τουλάχιστον 600 που υποτίθεται ότι θα έμπαιναν καθημερινά.

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν αξιωματούχοι στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι στη Γάζα έχουν εισέλθει σε έναν μήνα περίπου 15.000 φορτηγά με βοήθεια, αριθμός που αμφισβητείται ως υπερβολικός από παλαιστινιακές και ξένες οργανώσεις αρωγής.

Ανοιξε το πέρασμα Ζικίμ

Υπό σχετική πίεση για αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, το Ισραήλ άνοιξε χτες το μεθοριακό πέρασμα Ζικίμ στη βόρεια Γάζα, επιτρέποντας την είσοδο φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα. Σύμφωνα με την COGAT, υπηρεσία του ισραηλινού στρατού η οποία εποπτεύει τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, οι υπηρεσίες αρωγής του ΟΗΕ ζητούσαν το εκ νέου άνοιγμα του περάσματος για να εισέλθει περισσότερη βοήθεια στο κατεστραμμένο βόρειο τμήμα του θύλακα, ιδιαίτερα μετά την εκεχειρία του περασμένου μήνα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA) δήλωσε ότι το πέρασμα έκλεισε στις 12 Σεπτέμβρη και έκτοτε καμία ανθρωπιστική οργάνωση δεν μπόρεσε να μεταφέρει προμήθειες στον θύλακα. Μέχρι χτες, πάντως, ο ισραηλινός στρατός δεν είχε απαντήσει σε αίτημα να εξηγήσει τους λόγους που έκλεισε το πέρασμα.

Μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια στη Δυτική Οχθη

Στις καθημερινές ειδεχθείς επιθέσεις Εβραίων εποίκων και τις τρομοκρατικές εισβολές του ισραηλινού στρατού σε παλαιστινιακές πόλεις και χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης προστέθηκαν και τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας. Σύμφωνα με πληροφορίες ισραηλινών ΜΜΕ, ο κατοχικός στρατός ολοκλήρωσε χτες στη Δυτική Οχθη μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις με τη συμμετοχή της νέας, 96ης Μεραρχίας «Γκιλάντ», στην οποία έχει ανατεθεί η φύλαξη των συνόρων με την Ιορδανία.

Στην τριήμερη άσκηση έγινε προσομοίωση 40 «ακραίων επιχειρησιακών σεναρίων» που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή 180 αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς επίσης της αστυνομίας και της υπηρεσίας ασθενοφόρων «Magen David Adom».

Παζάρια Αιγυπτίων στη Γάζα

Στο μεταξύ εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για τον απεγκλωβισμό 100 - 200 μαχητών της Χαμάς σε τούνελ της νότιας πόλης Χαν Γιούνις. Οι ΗΠΑ εμφανίζονται θετικές σε κάποιου είδους συμφωνία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των μελών της Χαμάς, ενώ το Ισραήλ τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να επιτευχθεί καμία συμφωνία χωρίς να την εγκρίνει το ίδιο. Ομάδα διαπραγματευτών από την Αίγυπτο μετέβη χτες στη Γάζα για συνομιλίες με τη Χαμάς, για τον απεγκλωβισμό των εκατοντάδων μαχητών, οι οποίοι αντιστέκονται στις πιέσεις για την ασφαλή απομάκρυνσή τους με αντάλλαγμα την απέλαση.

Μιλώντας στην εμιρατινή εφημερίδα «The National», οι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι συζητούν και για τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, που αναμένεται να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης όλων των ομήρων (ζωντανών και νεκρών) από τη Χαμάς.

Η Χαμάς, που απελευθέρωσε άμεσα όλους τους εν ζωή ομήρους, μέχρι στιγμής έχει παραδώσει τις σορούς 24 εκ των 28 νεκρών ομήρων. Για τις άλλες 4 επικαλείται αντικειμενικές δυσκολίες, λόγω έλλειψης εξοπλισμού και αλλοίωσης των περιοχών από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Η δεύτερη φάση του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη μετατροπή της Γάζας σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, την ανάπτυξη «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» (στην οποία αρνούνται μέχρι τώρα να ενταχθούν η Ιορδανία και τα ΗΑΕ, λόγω ασάφειας του όλου εγχειρήματος) και τη συγκρότηση «κυβέρνησης» Παλαιστίνιων τεχνοκρατών.

Επιστολή Τραμπ για χάρη στον Νετανιάχου

«Αν και σέβομαι απολύτως την ανεξαρτησία του ισραηλινού δικαστικού συστήματος και τις επιταγές του, πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση κατά του Μπίμπι, που έχει αγωνιστεί στο πλευρό μου επί μακρόν εναντίον του πολύ σκληρού αντιπάλου του Ισραήλ, του Ιράν, είναι μια πολιτική, αδικαιολόγητη δίωξη». Αυτά ανέφερε χτες σε επιστολή του προς τον Ισραηλινό Πρόεδρο Ισ. Χέρτσογκ ο Αμερικανός ηγέτης Ντ. Τραμπ, ζητώντας να δοθεί χάρη στον πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου, που δικάζεται εδώ και μήνες για τριπλή υπόθεση διαφθοράς. Η κίνηση του Τραμπ ακολουθεί «διευκρινιστική» ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Προέδρου ότι όποιος ζητά προεδρική χάρη οφείλει να υποβάλει επίσημη αίτηση, σύμφωνη με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Προσφυγές Παλαιστινίων στη Γερμανία

Παλαιστίνιοι από τη Λωρίδα της Γάζας κατέθεσαν δύο προσφυγές σε δικαστήριο του Βερολίνου, ζητώντας να σταματήσουν οι γερμανικές εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ. Το δικαστήριο αυτό έχει αρμοδιότητα να εξετάσει τις προσφυγές, διότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, που εγκρίνει τις εξαγωγές όπλων, έχει την έδρα της στο Βερολίνο. Στη μία υπόθεση μεταξύ των εναγόντων είναι ένας γιατρός, ο οποίος ζει στο Βερολίνο εδώ και πάνω από 20 χρόνια, έλαβε τη γερμανική υπηκοότητα το 2014 και ο πατέρας του ζει ακόμα στη Γάζα. Τη δεύτερη προσφυγή έχουν καταθέσει 4 Παλαιστίνιοι που ζουν στη Γάζα, αν και ένας απ' αυτούς έχει πεθάνει, σύμφωνα με το δικαστήριο.