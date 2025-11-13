Πέμπτη 13 Νοέμβρη 2025
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Αναστέλλει την ανταλλαγή πληροφοριών με ΗΠΑ

Καταγγέλλει ως εξωδικαστικές εκτελέσεις τα στρατιωτικά πλήγματα σε πλοία στην Καραϊβική

Εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας της Κολομβίας να αναστείλουν τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ που προβλέπουν διμερή ανταλλαγή πληροφοριών έδωσε ο Πρόεδρος της χώρας, Γουστάβο Πέτρο, μέχρι - όπως είπε - να σταματήσει η Ουάσιγκτον τις επιθέσεις που συνεχίζει εναντίον σκαφών στην Καραϊβική, στο όνομα της αντιμετώπισης δικτύων παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

«Και πάλι, ζητώ από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, στον αγώνα κατά των ναρκωτικών, να επιστρέψει στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό που κάνουν με την εκτόξευση πυραύλων στην Καραϊβική εναντίον φτωχών σκαφών, στην υπηρεσία ή όχι των επιχειρήσεων αποστολής κοκαΐνης που εκτελούν αφεντικά που δεν επηρεάζουν οι επιχειρήσεις, δεν είναι παρά εξωδικαστικές εκτελέσεις εναντίον πολιτών της Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής ενώ είναι ανυπεράσπιστοι», ανέφερε ο Κολομβιανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του.

Η παρέμβαση Πέτρο ήρθε λίγες ώρες αφού στην Καραϊβική έφτασε και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Ford», αναβαθμίζοντας σημαντικά την τεράστια στρατιωτική δύναμη που οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην περιφέρεια από τις αρχές Σεπτέμβρη και ενώ καθημερινά πλέον συνεχίζουν στρατιωτικά πλήγματα κατά σκαφών.

Ρεπορτάζ του CNN κατέγραψε ότι οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ ενισχύουν προβληματισμούς και συμμάχων τους, όπως της Βρετανίας, που φέρεται και αυτή να έχει αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουάσιγκτον όσον αφορά τη θέση πλεούμενων που πιστεύεται ότι μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική. Πηγές του CNN αναφέρουν πως το Λονδίνο έλαβε την απόφαση αυτή γιατί δεν θέλει να θεωρηθεί συνένοχο στα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα.

Από τη μεριά της η Ντάουνινγκ Στριτ, κληθείσα να απαντήσει σε σχετική ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ανέφερε πως δεν επιθυμεί να σχολιάσει ζητήματα ασφαλείας και πληροφοριών.

    

