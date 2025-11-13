ΓΑΛΛΙΑ

Προσωρινό «πάγωμα» της αντιασφαλιστικής «μεταρρύθμισης»

Προς διευκόλυνση των παζαριών για τη «σταθερότητα» και την προώθηση του αντιλαϊκού κρατικού προϋπολογισμού

Την προσωρινή αναστολή της αντιασφαλιστικής «μεταρρύθμισης», με 255 ψήφους υπέρ και 146 κατά, ενέκρινε χτες η γαλλική εθνοσυνέλευση, στο πλαίσιο των παζαριών μεταξύ του Γάλλου προέδρου Εμ. Μακρόν και δυνάμεων της αντιπολίτευσης όπως το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), με γνώμονα τη «σταθερότητα» και την προώθηση ευρύτερων αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων που έχει ανάγκη η γαλλική αστική τάξη.

Με το προσωρινό «πάγωμα», το ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης διατηρείται στα 62 έτη και 9 μήνες, μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Υπέρ του «παγώματος» ψήφισαν οι περισσότεροι βουλευτές του PS, των Οικολόγων και της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN) της Μ. Λεπέν, ενώ απείχαν οι βουλευτές του κόμματος Αναγέννηση του Εμ. Μακρόν.

Η εξέλιξη δίνει ένα περιθώριο χρόνου στην κυβέρνηση του Σ. Λεκορνί, ενώ διευκολύνει τα ενδοαστικά παζάρια για την ψήφιση του νέου αντιλαϊκού κρατικού προϋπολογισμού, ο οποίος περιλαμβάνει τεράστιες περικοπές κρατικών δαπανών για λαϊκές ανάγκες, καθώς και μεγάλη αύξηση στρατιωτικών δαπανών.

Χθες εξάλλου, στο πλαίσιο των ίδιων παζαριών η γαλλική εθνοσυνέλευση απέρριψε με το πάγωμα των συντάξεων και μιας σειράς κοινωνικών επιδομάτων, μέτρα τα οποία περιλαμβάνονταν στο σχέδιο προϋπολογισμού της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σε κάθε περίπτωση, εδώ και καιρό μια σειρά στελέχη της κυβέρνησης Λεκορνί αλλά και των κομμάτων που τη στηρίζουν, επισημαίνουν την ανάγκη και τη δυνατότητα να υπάρξουν «ισοδύναμα» αντιλαϊκά μέτρα.

Μετά τη βουλή το κείμενο πρέπει να εγκρίνει και η Γερουσία.

Το Σάββατο είχε προηγηθεί η έγκριση του τμήματος του σχεδίου προϋπολογισμού που αφορά τα κρατικά έσοδα, με ψήφους 176 υπέρ, 161 κατά και 58 αποχές.

Εκτός από τα μακρονικά κόμματα υπέρ είχαν ψηφίσει τότε και οι βουλευτές του PS.