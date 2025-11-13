ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πενθήμερη απεργία των ειδικευόμενων γιατρών

Σε πενθήμερη απεργία προχωρούν από αύριο οι ειδικευόμενοι γιατροί στη Βρετανία, μετά από απόφαση του Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου.

Οι ειδικευόμενοι γιατροί αγωνίζονται ενάντια στην εργασιακή ανασφάλεια που βιώνουν και στους χαμηλούς μισθούς, που δεν καλύπτουν βασικές ανάγκες.

Ο Τζακ Φλέτσερ, πρόεδρος της Επιτροπής Ειδικευόμενων Γιατρών του Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου, τόνισε ότι η απεργία είναι επιβεβλημένη απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ.

Η υποτίθεται «φιλολαϊκή» σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση αρνείται να βελτιώσει την πρότασή της για μισθολογικές αυξήσεις - ψίχουλα της τάξης του 5,4%, αντί για 29% που ζητά ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος, ώστε οι μισθοί να επανέλθουν στα επίπεδα του 2008.