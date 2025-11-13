Πέμπτη 13 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΔΙΕΘΝΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Πενθήμερη απεργία των ειδικευόμενων γιατρών

Σε πενθήμερη απεργία προχωρούν από αύριο οι ειδικευόμενοι γιατροί στη Βρετανία, μετά από απόφαση του Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου.

Οι ειδικευόμενοι γιατροί αγωνίζονται ενάντια στην εργασιακή ανασφάλεια που βιώνουν και στους χαμηλούς μισθούς, που δεν καλύπτουν βασικές ανάγκες.

Ο Τζακ Φλέτσερ, πρόεδρος της Επιτροπής Ειδικευόμενων Γιατρών του Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου, τόνισε ότι η απεργία είναι επιβεβλημένη απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ.

Η υποτίθεται «φιλολαϊκή» σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση αρνείται να βελτιώσει την πρότασή της για μισθολογικές αυξήσεις - ψίχουλα της τάξης του 5,4%, αντί για 29% που ζητά ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος, ώστε οι μισθοί να επανέλθουν στα επίπεδα του 2008.

    

ΚΟΣΜΟΣ
