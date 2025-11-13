Πέμπτη 13 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ
Απεργία εργαζομένων στα «Starbucks»

Σε απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα «Starbucks» στις ΗΠΑ - συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι με την ειδικότητα του μπαρίστα (barista) - παλεύοντας για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και ενάντια στις αντισυνδικαλιστικές επιθέσεις της εργοδοσίας.

Τα μέλη του σωματείου Starbucks Workers United ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία, της τάξης του 92%, υπέρ της απεργίας.

Η κινητοποίηση επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί σήμερα που είναι η λεγόμενη «Ημέρα του Κόκκινου Ποτηριού», κατά την οποία η «Starbucks» διανέμει δωρεάν επαναχρησιμοποιούμενα κόκκινα ποτήρια και είναι συνήθως μια από τις ημέρες του έτους με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στα καταστήματα της αλυσίδας εστίασης.

Το συνδικάτο Starbucks Workers United, που εκπροσωπεί πάνω από 9.000 εργαζόμενους στα «Starbucks», ανέφερε ότι θα απεργήσουν εργαζόμενοι σε τουλάχιστον 25 μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ.

    

ΚΟΣΜΟΣ
