ΚΑΜΠΟΤΖΗ - ΤΑΪΛΑΝΔΗ

Κλιμακώνεται η ένταση στα σύνορα

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες στην Καμπότζη, καθώς η ένταση με την Ταϊλάνδη αναζωπυρώθηκε σε αμφισβητούμενη συνοριακή περιοχή, απειλώντας την εύθραυστη εκεχειρία την οποία είχαν αναγγείλει με τυμπανοκρουσίες οι ΗΠΑ.

Οι δύο χώρες κατηγόρησαν η μία την άλλη για ανταλλαγή πυρών κοντά σε διαφιλονικούμενο χωριό, ενώ την Τρίτη η Μπανγκόκ είχε ήδη ανακοινώσει την αναστολή της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός η οποία υπεγράφη τον προηγούμενο μήνα, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας της Καμπότζης, δυνάμεις της Ταϊλάνδης άνοιξαν πυρ κοντά στο χωριό Πρέι Τσαν, στην επαρχία Μπαντεάι Μιντσέι. Από τα πυρά σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις.

Η Ταϊλάνδη απορρίπτει τις κατηγορίες. Ο υποστράτηγος Βιντάι Σουβάρι, εκπρόσωπος του στρατού της χώρας, δήλωσε ότι οι δυνάμεις της Καμπότζης πυροβόλησαν πρώτες μέσα σε ταϊλανδέζικο έδαφος, στο Μπαν Νονγκ Για Καέου της επαρχίας Σα Καέου.

«Οι δικές μας δυνάμεις αντέδρασαν με προειδοποιητικά πυρά, σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το επεισόδιο διήρκεσε περίπου 10 λεπτά και ότι δεν σημειώθηκαν απώλειες για την Ταϊλάνδη.

Νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης είχε ανακοινώσει ότι ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από την Καμπότζη, κατηγορώντας την για τοποθέτηση νέων ναρκών στα σύνορα, ενέργεια που σύμφωνα με την Μπανγκόκ προκάλεσε τον ακρωτηριασμό ενός στρατιώτη τη Δευτέρα. Η Καμπότζη απέρριψε τις κατηγορίες περί ναρκοθετήσεων.