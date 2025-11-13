ΟΗΕ

Εκκληση για χρηματοδότηση κατά του λιμού σε 10 χώρες

Δραματική έκκληση για άμεση αύξηση της διεθνούς χρηματοδότησης προκειμένου να αποτραπεί ο θάνατος εκατομμυρίων πεινασμένων ανθρώπων που κινδυνεύουν από λιμό σε τουλάχιστον 10 περιοχές σοβαρών συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο απηύθυναν χτες με κοινή έκθεσή τους οι επικεφαλής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ (WFP) και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO).

Στην κοινή έκθεση των δύο οργανισμών χτυπά συναγερμός για τον κίνδυνο λιμοκτονίας εκατομμυρίων ανθρώπων σε τουλάχιστον δέκα περιοχές κρίσης σε όλο τον κόσμο, όπως το Σουδάν, η Γάζα, η Αϊτή, το Μάλι, το Νότιο Σουδάν και η Υεμένη, καθώς εκτιμάται πως πρόκειται για χώρες ή περιοχές που αντιμετωπίζουν «άμεσο κίνδυνο καταστροφικής πείνας», που σημαίνει λιμό.

Σύμφωνα με την έκθεση, «πολύ ανησυχητική» εκτιμάται η κατάσταση με την πείνα σε έξι ακόμα χώρες, Αφγανιστάν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μιανμάρ, Νιγηρία, Σομαλία και Συρία. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελλείψεις χρηματοδότησης για ανθρωπιστική βοήθεια «πλήττουν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, οδηγούν σε αναγκαστικές μεγάλες μειώσεις στις μερίδες και περιορίζουν την πρόσβαση σε τρόφιμα για τις πιο ευάλωτες ομάδες, με την επισιτιστική βοήθεια για τους πρόσφυγες να είναι σε οριακό σημείο».

Ζητώντας περισσότερη βοήθεια από κυβερνήσεις και άλλους δωρητές, το WFP και ο FAO τόνισαν ότι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου μόνο 10,5 δισ. δολάρια είχαν παραληφθεί από τα εκτιμώμενα 29 δισ. δολάρια που χρειάζονται για την υποστήριξη των ανθρώπων που κινδυνεύουν περισσότερο.

Οι ΗΠΑ, που πέρυσι ήταν βασικός δωρητής και των δύο υπηρεσιών του ΟΗΕ, μείωσαν τη βοήθειά τους προς το εξωτερικό υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άλλες μεγάλες χώρες έχουν επίσης προχωρήσει ή προαναγγείλει περικοπές στην αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια.