ΣΥΡΙΑ

Αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων ζήτησε ο Σαράα

Την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τις περιοχές της Συρίας που κατέλαβε μετά την κατάρρευση της προηγούμενης κυβέρνησης του Σύρου Προέδρου Μπασάρ Ασαντ ζήτησε σε συνέντευξη που έδωσε προς την εφημερίδα «Washington Post» ο τζιχαντιστής Πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ αλ Σαράα.

Στη συνέντευξη που έδωσε ο Σαράα στην εφημερίδα, μερικές ώρες μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Δευτέρας, απέδωσε τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού κατά της χώρας του σε «επεκτατικές εδαφικές φιλοδοξίες», προσθέτοντας:

«Οι προελάσεις του Ισραήλ στη Συρία δεν πηγάζουν από ανησυχίες ασφαλείας αλλά από επεκτατικές φιλοδοξίες. Το Ισραήλ πάντα δήλωνε πως είχε ανησυχίες για τη Συρία επειδή φοβόταν τις απειλές από ένοπλους Ιρανούς και τη Χεζμπολάχ. Εμείς απωθήσαμε τις δυνάμεις αυτές από τη Συρία».

Σε άλλο σημείο έθεσε ως όρο για την επίτευξη «συμφωνίας του Αβραάμ» με το Ισραήλ την αποχώρηση του στρατού από τα συριακά εδάφη, ζητώντας να υποχωρήσουν οι κατοχικές δυνάμεις «εκεί όπου βρίσκονταν πριν την 8η Δεκέμβρη 2024». Εκτίμησε πως οι ΗΠΑ συμμερίζονται αυτή την «οπτική» και πως ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ «θα πιέσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να επιτευχθεί μία λύση».

Ο Σαράα διαφώνησε με τις απαιτήσεις του Ισραήλ για αποστρατιωτικοποίηση της νότιας Συρίας έως τα περίχωρα της Δαμασκού, λέγοντας πως εάν γίνει κάτι τέτοιο θα προκύψουν ζητήματα άμυνας, επειδή «αν υπάρξει χάος ποιος θα μείνει να προστατεύσει την περιοχή;».

Ο τζιχαντιστής Πρόεδρος κατέληξε σημειώνοντας: «Το Ισραήλ κατέλαβε τα Υψίπεδα του Γκολάν για να προστατευτεί και τώρα επιβάλλει όρους στη Νότια Συρία για να προστατεύσει τα Υψίπεδα του Γκολάν. Μετά από λίγα χρόνια, ίσως καταλάβει το κέντρο της Συρίας για να προστατεύσει τη νότια Συρία. Με αυτό τον τρόπο, θα φθάσει έως το Μόναχο».