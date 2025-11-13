ΙΡΑΚ

Ενισχυμένος ο Ιρακινός πρωθυπουργός από τις εκλογές

Μεγάλη νίκη στις εκλογές της 11ης Νοέμβρη φαίνεται πως εξασφάλισε το μπλοκ κομμάτων που στήριξε τον Ιρακινό πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι.

Σύμφωνα με δηλώσεις Ιρακινού αξιωματούχου στο Γαλλικό Πρακτορείο, το μπλοκ κομμάτων «Ανοικοδόμηση και Ανάπτυξη» του πρωθυπουργού εξασφάλισε τουλάχιστον 50 από τις 329 έδρες της ιρακινής βουλής.

Το ποσοστό συμμετοχής στις κάλπες αυξήθηκε και έφθασε τουλάχιστον το 55% από 41% στις προηγούμενες εκλογές του 2021.

Η ιρακινή εκλογική επιτροπή αναμενόταν να ανακοινώσει αργότερα χτες βράδυ τα πρώτα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα.